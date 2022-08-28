Ферстаппен, стартовав 14-м, без сопротивления со стороны остальных выиграл Гран-при Бельгии

В воскресенье, 28 августа, на трассе в Спа состоялся четырнадцатый этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Бельгии.

Несмотря на старт с четырнадцатой позиции, победу завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. "Быки" сумели завоевать дубль, так как Серхио Перес финишировал вторым. Третье место осталось за Карлосом Сайнсом, который стартовал первым.

Перед началом заезда Формула 1 объявила, что Спа останется в календаре в следующем сезоне, что не может не радовать. На эмоциях (нет) Альфа Таури решила заменить ДВС на болиде Юки Цуноды, а потому японец стартовал с пит-лейн, а все, получившие ранее штрафы, поднялись на одну позицию.

Карлос Сайнс, занявший первую позицию по итогам квалификации после штрафа Макса Ферстаппена, очень удачно стартовал, не дав ни единого шанса Серхио Пересу. При этом на самого мексиканца в первом повороте набросились просто все: его прошел Фернандо Алонсо, а вслед за ним и оба Мерседеса.

А вот в повороте Ле Комб случилось столкновение бывших напарников по команде и соперников по чемпионату: Льюис Хэмилтон повернул в Алонсо, которому некуда было деваться. В результате столкновения болид сэра подлетел, а приземлившись получил повреждения, не совместимые с продолжением гонки.

Испанец тут же накинулся на Хэмилтона, заявив команде, что Льюис "идиот, который умеет стартовать только с первого места".

Во время гонки Хэм дал интервью, в котором признал свою ошибку. По его словам, Алонсо был в его "слепой" зоне, потому британец его попросту не увидел.

Параллельно с этим два лидера чемпионата начали прорываться, заодно борясь друг с другом. Но, к сожалению, эта борьба продлилась недолго.

Чеко же вернул себе второе место, Джордж Расселл ехал третьим, Ферстаппен уже был 8-м, а Леклер - 10-м.

Из-за борьбы Переса с остальными Сайнсу удалось нарастить небольшой отрыв, и казалось, что он сможет оторваться, потому что все понимали, что Феррари не сможет тягаться с Ред Булл по темпу. Но нет, в дальнейшем "быки" просто "съедят" итальянских лошадок.

Стоит отметить то, как этот Гран-при проводил Себастьян Феттель. Немец после объявления о завершении карьеры будто сбросил груз с плеч, что позволило ему финишировать восьмым.

На втором круге Николас Латифи (снова в Ле Комб) ошибся, задев по внешнему радиусу гравий, из-за чего его развернуло. Наследник Сенны задел Валттери Боттаса, который тоже вылетел в гравий, но в этом случае насовсем. Боттас сошел, а Латифи поехал дальше, оставшись безнаказанным.

Феррари не была бы Феррари, если бы у нее не возникло никаких проблем. Уже на 4-м круге Леклер пожаловался на дым с переднего правого колеса. Ему пришлось заехать в боксы, где ему поставили новую резину и решили проблему.

Из-за схода Хэмилтона и Боттаса на трассе появилась машина безопасности. Во время рестарта Сайнс здорово притормозил, подставив тем самым Переса под Расселла. Но на прямой после О Руж уже сам Джордж попал под атаку от Алонсо, но в итоге отзащищался от нападок испанца.

Тем временем Макс уже был 6-м и было лишь вопросом времени то, когда он догонит лидеров. Пока нидерландец прорывался на четвертую строчку, Леклер застрял на 16-м месте.

В этот день деградация резины была куда выше, чем на то рассчитывали команды. За два круга на это пожаловались Сайнс и Ферстаппен, который уже ехал за спиной Переса - до Карлоса ему оставалось всего 5,6 с.

На прямой до Ле Комб была прекрасная возможность для Чеко, чтобы пропустить Макса вперед - все понимали, что по-другому и быть не может. Но, к удивлению многих, Серхио защищал свою позицию, не дав Ферстаппену себя пройти.

Макс тут же вышел на связь с командой, заявив, что они из-за этого они теряют время. Судя по тому, что мы видели дальше, они могли страдать подобным половину дистанции...

На 11-м круге Сайнс запустил волну пит-стопов, пока Ферстаппен проходил Переса - пелотон перемешался, благодаря чему Леклер вырвался на пятое место.

Макс же попросил команду расширить отрезок на старых шинах, потому что его все устраивает. Но это продлилось всего пару кругов, после чего и он, и Чеко заехали за свежей резиной.

На прямой после О Руж произошло то, на что в Скудерии вообще не рассчитывали - Леклера прошел Расселл.

После такого команда решила пересмотреть свою стратегию, сообщив обоим пилотам о том, что они могут перейти на план D (сколько же их у них...).

А спустя всего два круга вся интрига в гонке умерла. Ферстаппен как стоячего прошел Сайнса, захватив лидерство. И это при том, что Макс стартовал 14-м, а Карлос - первым. Этот же трюк вскоре повторил и Перес - Ред Булл ехали 1-2.

На 26-м круге Феррари решила рискнуть и провести двойной пит. И стоит признать, что механики справились на отлично, ни разу не испортив остановку своих пилотов.

Вскоре в боксах побывали и "быки", но это ни на что не повлияло, разве что Перес проиграл позицию Расселлу, но и его Серхио прошел через некоторое время.

Как это часто бывает, в гонке настал тот момент, когда на трассе ничего интересного не происходило. Так было, по сути, до самого конца, за исключением двух моментов.

Снова после О Руж мы увидели двойной обгон, как это сделали в свое время Мика Хаккинен и Михаэль Шумахер. Только в этот раз все было исполнено Эстебаном Оконом и Пьером Гасли, которые с двух сторон прошли Феттеля.

Второй же момент произошел за два круга до финиша, когда Скудерия снова продемонстрировала то, почему над ней смеются фанаты других команд и почему постоянно плачут ее собственные фанаты.

В боксы заехал Леклер, которому поставили софт. Вроде бы все понятно: быстрая резина, надежда установить лучший круг, чтобы заработать дополнительный балл.

Только команда не просчитала то, что Шарль выедет прямо перед Алонсо, без какого-либо запаса. Так оно и произошло. Фернандо прошел Леклера.

Лишь на последнем круге монегаск вернул себе позицию, но он так и не смог проехать лучший круг. Казалось бы, ничего страшного, главное, что вернул позицию. Вот только сразу после финиша ему дали штраф +5 с за превышение скорости на пит-лейн...

Тем самым, Леклер все-таки уступил позицию Алонсо, едва не проиграв заодно и Окону. Клоунада? Конечно, это же Феррари.

Где-то там впереди победу праздновал Ферастаппен. Причем сделал он это так, что вызвал желтые флаги на первом секторе. Ничего страшного, эмоции.

Макс же стал и лучшим гонщиком дня, прорвавшись с 14-го места на первое. Он же стал и обладателем быстрейшего круга. Так что за один этап Ферстаппен набрал 26 очков.

Нельзя не отметить финиш в очках Алекса Албона. Тайский пилот опередил Лэнса Стролла, заработав одно очко.

ТОП-10 Гран-при Бельгии

Уже через неделю состоится Гран-при Нидерландов, где все будет в оранжевом цвете вне зависимости от результата гонки. Хотя, судя по темпу некоторых в Спа, в Зандворте все будет точно так же.