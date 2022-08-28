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Автоспорт

Бельгия останется в календаре Формулы 1 на 2023 год

Одна классическая гонка точно будет проводиться в следующем сезоне.
Сегодня, 16:32
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Гран-при Бельгии станет частью календаря Формулы 1 на 2023 год после соглашения о расширении партнерства, передает официальный сайт серии.

Полная информация о календаре чемпионата мира Формулы 1 2023 года еще не раскрыта.

"Формула 1 может подтвердить, что Гран-при Бельгии будет в календаре 2023 года после соглашения о расширении нашего совместного партнерства", - говорится в пресс-релизе. "Более подробная информация о календаре на 2023 год будет объявлена ​​в надлежащее время".

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Говоря об объявлении на Sky Sports F1, президент и генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали поздравил организаторов гонки.

"Вы видели инвестиции, которые они сделали. Вы видите количество людей, которые сюда приходят. Невероятная толпа, невероятное внимание к людям, и это здорово. Я думаю, это отлично для спорта".

"Мы всегда говорили, что эта гонка — это часть нашей традиции, и она занимает очень важное место в нашем календаре, и это факт, которым мы хотели поделиться в этот момент".

Таким образом гонка в Спа останется, как минимум, еще на год, в отличие от французского этапа, который пропадет из календаря после нынешнего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Гран-при Бельгии
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