iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Бельгии: Ферстаппен завоевал поул, но первым будет стартовать Сайнс

Нидерландец, имея штраф, не стал помогать своему напарнику опередить пилота Феррари.
Сегодня, 18:42
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
0 0 0

В субботу, 27 августа, на трассе Спа-Франкоршам проходит квалификация предстоящего Гран-при Бельгии.

Ранее стало известно, что из-за штрафов за замену ДВС с конца стартовой решетки будут стартовать Макс Ферстаппен (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррари), Ландо Норрис (МакЛарен), Эстебан Окон (Альпин), Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу (оба - Альфа Ромео) и Мик Шумахер (Хаас).

Читай также: Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года

Зная, что Ферстаппен из-за штрафа отправится в конец пелотона на старте гонки, команда по какой-то причине решила не помогать Серхио Пересу в борьбе с Карлосом Сайсом.

А вот Феррари сделала наоборот, попросив Леклера создать слип-стрим Сайнсу. В итоге испанец опередил мексиканца, благодаря чему гонку начнет с первого места.

Результаты квалификации:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
2. Карлос Сайнс (Феррари);
3. Серхио Перес (Ред Булл);
4. Шарль Леклер (Феррари);
5. Эстебан Окон (Альпин);
6. Фернандо Алонсо (Альпин);
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
8. Джордж Расселл (Мерседес);
9. Алекс Албон (Уильямс);
10. Ландо Норрис (МакЛарен);
11. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
12. Пьер Гасли (Альфа Таури);
13. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);
14. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
15. Мик Шумахер (Хаас);
16. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
17. Николас Латифи (Уильямс);
18. Кевин Магнуссен (Хаас);
19. Юки Цунода (Альфа Таури);
20. Валттери Боттас (Альфа Ромео).

Предварительно стартовая решетка гонки будет иметь такой вид:

1. Карлос Сайнс (Феррари);
2. Серхио Перес (Ред Булл);
3. Фернандо Алонсо (Альпин);
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
5. Джордж Расселл (Мерседес);
6. Алекс Албон (Уильямс);
7. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
8. Пьер Гасли (Альфа Таури);
9. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
10. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
11. Николас Латифи (Уильямс);
12. Кевин Магнуссен (Хаас);
13. Юки Цунода (Альфа Таури);
14. Валттери Боттас (Альфа Ромео);
15. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
16. Шарль Леклер (Феррари);
17. Эстебан Окон (Альпин);
18. Ландо Норрис (МакЛарен);
19. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);
20. Мик Шумахер (Хаас).

Напомним, что Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари квалификация мерседес Ред Булл Карлос Сайнс Льюис Хэмилтон Серхио Перес Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен Шарль Леклер джордж расселл
0 0 0

Статьи по теме

Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года
Гран-при Бельгии: Перес быстрее Ферстаппена в третьей практике, Леклер только 7-й Гран-при Бельгии: Перес быстрее Ферстаппена в третьей практике, Леклер только 7-й
Ферстаппен, Леклер и еще четыре пилота будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену моторов Ферстаппен, Леклер и еще четыре пилота будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену моторов
Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов
Помочь журналистам

Видео

Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ
Львов - Заря 2:3 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:03
Разозлились не на шутку: Ливерпуль уничтожил Борнмут, забив девять голов
Европа18:45
Бенфика выставила Яремчука на трансфер
Формула 118:42
Гран-при Бельгии: Ферстаппен завоевал поул, но первым будет стартовать Сайнс
Европа18:27
Модест своим дебютным голом принес Боруссии Д победу над Гертой
Европа18:24
Соперник Шахтера по группе в ЛЧ обыграл Вольфсбург
Европа17:52
В поисках фулбека: Барселона готова подписать защитника Ренна
Европа17:34
Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года
Европа17:25
Спалетти опроверг слухи о переходе Роналду в Наполи
Украина17:13
Металлист 1925 второй раз подряд сыграл по нулям в УПЛ
Бокс16:59
"Сложный и хороший бой": Холифилд оценил возможный поединок Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK