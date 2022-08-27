Гран-при Бельгии: Ферстаппен завоевал поул, но первым будет стартовать Сайнс
В субботу, 27 августа, на трассе Спа-Франкоршам проходит квалификация предстоящего Гран-при Бельгии.
Ранее стало известно, что из-за штрафов за замену ДВС с конца стартовой решетки будут стартовать Макс Ферстаппен (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррари), Ландо Норрис (МакЛарен), Эстебан Окон (Альпин), Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу (оба - Альфа Ромео) и Мик Шумахер (Хаас).
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Зная, что Ферстаппен из-за штрафа отправится в конец пелотона на старте гонки, команда по какой-то причине решила не помогать Серхио Пересу в борьбе с Карлосом Сайсом.
А вот Феррари сделала наоборот, попросив Леклера создать слип-стрим Сайнсу. В итоге испанец опередил мексиканца, благодаря чему гонку начнет с первого места.
Результаты квалификации:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
2. Карлос Сайнс (Феррари);
3. Серхио Перес (Ред Булл);
4. Шарль Леклер (Феррари);
5. Эстебан Окон (Альпин);
6. Фернандо Алонсо (Альпин);
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
8. Джордж Расселл (Мерседес);
9. Алекс Албон (Уильямс);
10. Ландо Норрис (МакЛарен);
11. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
12. Пьер Гасли (Альфа Таури);
13. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);
14. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
15. Мик Шумахер (Хаас);
16. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
17. Николас Латифи (Уильямс);
18. Кевин Магнуссен (Хаас);
19. Юки Цунода (Альфа Таури);
20. Валттери Боттас (Альфа Ромео).
Предварительно стартовая решетка гонки будет иметь такой вид:
1. Карлос Сайнс (Феррари);
2. Серхио Перес (Ред Булл);
3. Фернандо Алонсо (Альпин);
4. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
5. Джордж Расселл (Мерседес);
6. Алекс Албон (Уильямс);
7. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
8. Пьер Гасли (Альфа Таури);
9. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
10. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
11. Николас Латифи (Уильямс);
12. Кевин Магнуссен (Хаас);
13. Юки Цунода (Альфа Таури);
14. Валттери Боттас (Альфа Ромео);
15. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
16. Шарль Леклер (Феррари);
17. Эстебан Окон (Альпин);
18. Ландо Норрис (МакЛарен);
19. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);
20. Мик Шумахер (Хаас).
Напомним, что Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.