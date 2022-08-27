Гран-при Бельгии: Ферстаппен завоевал поул, но первым будет стартовать Сайнс

Нидерландец, имея штраф, не стал помогать своему напарнику опередить пилота Феррари.

В субботу, 27 августа, на трассе Спа-Франкоршам проходит квалификация предстоящего Гран-при Бельгии.

Ранее стало известно, что из-за штрафов за замену ДВС с конца стартовой решетки будут стартовать Макс Ферстаппен (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррари), Ландо Норрис (МакЛарен), Эстебан Окон (Альпин), Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу (оба - Альфа Ромео) и Мик Шумахер (Хаас).

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Зная, что Ферстаппен из-за штрафа отправится в конец пелотона на старте гонки, команда по какой-то причине решила не помогать Серхио Пересу в борьбе с Карлосом Сайсом.

А вот Феррари сделала наоборот, попросив Леклера создать слип-стрим Сайнсу. В итоге испанец опередил мексиканца, благодаря чему гонку начнет с первого места.

Результаты квалификации:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);

2. Карлос Сайнс (Феррари);

3. Серхио Перес (Ред Булл);

4. Шарль Леклер (Феррари);

5. Эстебан Окон (Альпин);

6. Фернандо Алонсо (Альпин);

7. Льюис Хэмилтон (Мерседес);

8. Джордж Расселл (Мерседес);

9. Алекс Албон (Уильямс);

10. Ландо Норрис (МакЛарен);

11. Даниэль Риккардо (МакЛарен);

12. Пьер Гасли (Альфа Таури);

13. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);

14. Лэнс Стролл (Астон Мартин);

15. Мик Шумахер (Хаас);

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин);

17. Николас Латифи (Уильямс);

18. Кевин Магнуссен (Хаас);

19. Юки Цунода (Альфа Таури);

20. Валттери Боттас (Альфа Ромео).

Предварительно стартовая решетка гонки будет иметь такой вид:

1. Карлос Сайнс (Феррари);

2. Серхио Перес (Ред Булл);

3. Фернандо Алонсо (Альпин);

4. Льюис Хэмилтон (Мерседес);

5. Джордж Расселл (Мерседес);

6. Алекс Албон (Уильямс);

7. Даниэль Риккардо (МакЛарен);

8. Пьер Гасли (Альфа Таури);

9. Лэнс Стролл (Астон Мартин);

10. Себастьян Феттель (Астон Мартин);

11. Николас Латифи (Уильямс);

12. Кевин Магнуссен (Хаас);

13. Юки Цунода (Альфа Таури);

14. Валттери Боттас (Альфа Ромео);

15. Макс Ферстаппен (Ред Булл);

16. Шарль Леклер (Феррари);

17. Эстебан Окон (Альпин);

18. Ландо Норрис (МакЛарен);

19. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);

20. Мик Шумахер (Хаас).

Напомним, что Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.