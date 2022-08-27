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Альфа Ромео и Заубер завершат сотрудничество после 2023 года

Стороны не станут продлевать контракт, который закончится после сезона-2023.
Сегодня, 17:34
Альфа Ромео / Getty Images
Альфа Ромео / Getty Images
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Знаменитая итальянская автомобильная марка Альфа Ромео вернулась в Формулу 1 в 2018 году благодаря техническому и коммерческому партнерству с командой Заубер, а летом 2021 года объявила о многолетнем продлении с "ежегодными оценками".

В июле они решили продлить сотрудничество до конца 2023 года, "учитывая многообещающие результаты первой половины сезона, как с точки зрения выступлений, маркетинга, так и позитивного сотрудничества с командой".

Но в преддверии Гран-при Бельгии, когда по действующему соглашению осталось примерно полтора сезона, Альфа Ромео воспользовалась возможностью, чтобы поставить точку в своих отношениях с Заубер, передает официальный сайт Формулы 1.

Ранее была информация, что Ауди, которая объявила о своем возвращении в Ф1, станет новым партнером Заубера.

На данный момент команда, в болидах которой выступают Валттери Боттас и Гуанью Чжоу, занимает шестое место в кубке Конструкторов, имея в активе 51 очко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 заубер Альфа Ромео
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