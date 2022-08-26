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Автоспорт

Audi объявила о возвращении в Формулу-1

Немецкий автоконцерн начнет принимать участие в гонках с сезона-2026.
Сегодня, 12:34
Концепт-кар Audi
Концепт-кар Audi
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Немецкий автоконцерн Audi объявил о намерении вернуться в Формулу-1.

"Компания официально зарегистрирована в качестве изготовителя силовых установок.

С 2026 года мы планируем иметь собственную команду для участия в гонках", - сообщил исполнительный директор компании Маркус Дуйсман накануне Гран-При Бельгии.

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Двигатели будут изготавливаться в немецком Нойбурге, где уже есть стенды для испытания двигателей Формулы-1, ERS и батарей.

Отдельную компанию для работы с силовыми установками возглавит Адам Бейкер.

Вероятнее всего, Audi будут сотрудничать с Alfa Romeo, выкупив в последствии большую часть акций команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: audi Формула - 1
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