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Автоспорт

Исполнительный директор Ф1: В 2023 году Гран-при Франции не будет

В следующем году не будет никаких красных и синих полос на треке, которые вызывали боль в глазах.
Сегодня, 15:57
Гран-при Франции / Getty Images
Гран-при Франции / Getty Images
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В 2018 году после почти 30-летнего отсутствия в календарь Формулы 1 вернулся Гран-при Франции, который проводился на автодроме Поль Рикар. Действующий договор на проведение гонки на этом треке заканчивается в этом году  и по словам исполнительного директора серии Стефано Доменикали, он не будет продлен.

"В 2023-м Гран-при (Франции) не будет", – цитирует Доменикали Autosport.

При этом он не исключил вероятности того, что французский этап может вернутся в будущем.

"Мы общаемся с французской федерацией, с властями, потому что будущее все больше и больше связано с промоутерами, которые видят этап как вложение в государство, в сообщество. Так что мы полностью открыты. Может, появится вариант с ротацией, который позволит участвовать всем – не в этом году, а в дальнейшем".

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Стоит отметить, что несколькими месяцами ранее Стефано Доменикали заявлял, что существует "потрясающий проект" по проведению Гран-при Франции в Ницце.

Напомним, что под угрозой потери места в будущих календарях Формулы 1 также находятся Бельгия и Монако.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Стефано Доменикали Гран-при Франции
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