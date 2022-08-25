Риккардо покинет МакЛарен по окончанию нынешнего сезона

МакЛарен и Даниэль Риккардо расторгнут контракт на год раньше по обоюдному согласию, передает официальный сайт Формулы 1.

Австралиец присоединился к команде в 2021 году, подписав трехлетнее соглашение, став напарником Ландо Норриса. Хотя он обеспечил "оранжевым" первую победу с 2012 года на Гран-при Италии в прошлом году, он так и не смог продемонстрировать все свои умения.

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Накануне Гран-при Бельгии, когда Формула 1 возвращается после летнего перерыва, Риккардо и МакЛарен объявили, что закончат сотрудничество после девяти оставшихся гоночных этапов.

BREAKING: Daniel Ricciardo will leave McLaren at the end of the 2022 season#F1 pic.twitter.com/4T48cDiFN8 — Formula 1 (@F1) August 24, 2022

МакЛарен заявил, что объявит, кто станет новым партнером Норриса в 2023 году, "в свое время". Даниэль сделает то же самое в отношении своих планов на будущее, отметив, что он хочет остаться в Ф1.

Риккардо на данный момент занимает 12-е место в личном зачете с 19 очками, отставая от Норриса на 57 очков после 13 гонок. Его лучшим финишем в этом году было шестое место в Австралии.