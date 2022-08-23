Вольфф: Изучал на примере Манчестер Юнайтед, почему заканчиваются серии великих команд

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал, что изучал неудачи Манчестер Юнайтед, чтобы избежать упадка в своей команде.

Манчестер Юнайтед выиграл рекордные 13 титулов АПЛ и три титула подряд в двух разных случаях под руководством легендарного сэра Алекса Фергюсона. Но с момента его ухода команда ни разу не становилась чемпионом.

Читай также: Расселл: Феррари и Ред Булл навязывали правила в первой части сезона

"Серебряные стрелы" выиграли восемь подряд кубков Конструкторов с тех пор, как Вольфф стал руководителем команды в 2014 году, но в этом сезоне у них возникли проблемы.

"Я изучал, почему великим командам не удавалось повторить великие забеги за титулами", - цитирует Тото ESPN. "Ни одна спортивная команда ни в одном виде спорта никогда не выигрывала восемь титулов чемпиона мира подряд, и тому есть много причин, и в основе лежит человек".

"Человек становится самодовольным. Вы не так энергичны, как раньше. Возможно, вы не так амбициозны. Мне часто задают вопрос: "Насколько это сложно?". У меня было так много периодов, так много эпизодов в моей жизни, которые я бы назвал трудными, что это не тот масштаб".

В нынешнем сезоне Мерседес занимает третье место в кубке Конструкторов, отставая от лидера Ред Булл на 137 очков и от идущей второй Феррари на 30 баллов.