Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, который завершился под машиной безопасности

В воскресенье, 11 сентября, на трассе в Монце состоялся шестнадцатый гоночный этап Формулы 1 сезона 2022 года - Гран-при Италии.

Победу в заезде одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вторым финишировал представитель Феррари Шарль Леклер. Компанию на подиуме им составил Джордж Расселл из Мерседес.

Перемешанный пелотон предвещал прорыв сразу нескольких пилотов топовых команд, что, по сути, и произошло.

Старт

Старт в Монце получился достаточно спокойным: ни одной серьезной аварии, при этом сразу четыре болида срезали первый поворот. Одним из них был Расселл, которому пришлось вернуть Леклеру позицию. При этом Джордж сказал команде, что Шарль его выдавил (никто всерьез это не воспринял).

Первый поворот

Провалил стал Ландо Норрис: стартовав третьим, британец забыл нажать на педаль газа на старте (шутка), провалившись на шестую позицию. Ферстаппен же начал прорываться, успев за один круг пройти четырех оппонентов.

Тем же самым занялся и Карлос Сайнс, который стартовал куда ниже нидерландца. Карлосу удалось пройти с небольшим контактом Серхио Переса, у которого позже возникли проблемы.

Пока Леклер отрывался от Расселла, к представителю Мерседеса уже вплотную подобрался Ферстаппен, который воспользовался своей скоростью и на позднем торможении в первом повороте прошел Джорджа. 5-й круг, Макс уже второй - классика.

Леклер отрывается от Расселла

Макс уже третий

Ферстаппен проходит Расселла

Примечательно, что пока Сайнс захватывал 11-ю позицию, Льюис Хэмилтон, стартовавший сразу за ним, застрял в самом конце, идя 18-м.

Ну и куда же мы без "паровозика Трулли", который в этот раз собрал Даниэль Риккардо. "Медоеду" удалось собрать за собой уважаемое количество соперников: Гасли, Норрис, Алонсо, Де Врис, Чжоу, Сайнс - все они были пассажирами этого "паравозика".

"Паровозик" Риккардо

Первый пит-стоп гонки оказался на счету Переса, у которого заметно дымилась переднее правое колесо, что не изменилось после остановки.

Дымящееся колесо Переса

На 11-м круге, когда Сайнс уже стал шестым, серьезные проблемы возникли у Себастьяна Феттеля. Мотор немца не выдержал и задымился, из-за чего команда попросила Себа остановиться. Сайнс же еще до появления желтых флагов успел пройти Гасли, заняв пятое место.

Сайнс прорывается через пелотон

Дымящийся мотор Феттеля

Сход Себа

Сайнс уже пятый

Феррари решила воспользоваться режимом виртуального СК, позвав в боксы Леклера. Стоит отметить, что на протяжении всей гонки механики Скудерии даже не подавали признаков того, что они собираются испортить гонку своему пилоту.

Первый пит Шарля

Монегаск выехал перед Риккардо, которого прессинговал Сайнс. Это во многом и позволило Леклеру спокойно прогреть шины и начать отрываться от Дэна, который был занят обороной. Но Феррари была куда быстрее МакЛарена, а потому Сайнс прошел австралийца.

Ближе к середине дистанции на свой первый пит поехал Ферстаппен, после чего он выехал в десяти секундах за Леклером.

Вскоре произошел второй сход - это был Фернандо Алонсо, у которого так же, как и у Феттеля, возникли проблемы с мотором. А ведь Нандо незадолго до этого спрашивал у команды, все ли в порядке с ДВС, а она ответила, что да, ему не стоит беспокоиться...

Сход Алонсо

На 34-м круге Леклер во второй раз заехал в боксы - софт так классно работал на болиде Сайнса, что его решили поставить и Шарлю. Между ним и Максом было 18 секунд.

Второй пит Леклера

Прошло семь кругов, а Феррари приблизилась к Ред Булл на...одну секунду. Казалось, что Макса уже не догнать, но тут внезапно на трассе остановился Риккардо, чем вызвал машину безопасности.

Сход Риккардо

Ферстаппен, Леклер, Расселл и Сайнс заехали в боксы, вернувшись на своих позициях. Макс попросил инженера рассказать расклад по резине оппонентов, но, в итоге, это ему и не пригодилось.

Второй пит Макса

Третий пит Шарля

С момента схода Риккардо прошло четыре круга, но итальянские маршалы не сдвинули его болид ни на миллиметр - до конца гонки оставалось всего два круга...

Болид Рика все еще не убрали

После того, как эвакуатор все же прибыл и увез машину, Леклеру сообщили, что финиш будет под машиной безопасности. Сказать, что это расстроило монегаска - ничего не сказать.

Разочарование Леклера

В итоге мы получили финиш, который должен был произойти в Абу-Даби 2021 года, но, как всем известно, Майкл Маси уже не является гоночным директором Ф1.

"Интересный" финиш

Макс Ферстаппен одержал свою одиннадцатую победу в сезоне и пятую подряд. Леклер же завоевал свой 20-й подиум в карьере.

Еще продолжилось проклятие победителей Монцы: Леклер: 2019 год - победа, 2020 - сход, Гасли: 2020 - победа, 2021 - сход, Риккардо: 2021 - победа, 2022 - сход.

Лучшим гонщиком дня был признан дебютант Ник Де Врис, который финишировал в очках.

Де Врис - гонщик дня

Дополнительный балл за лучший круг получил Серхио Перес.

Лучший круг - Чеко

А Ферстаппен получил свою ожидаемую волну освистываний от итальянских тиффози.

Итоговая классификация

Следующий этап состоится только через три недели в Сингапуре и уже там Макс Ферстаппен может досрочно завоевать свой второй чемпионский титул. Судя по темпу Ред Булл, все к этому и идет.