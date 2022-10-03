Пилоты Ред Булл выиграли десять из восемнадцати Гран-при, когда Леклер стартовал с поула

Ужасная конвертация победы в квалификации на победу в гонке от Шарля.

В воскресенье, 3 октября, состоялся Гран-при Сингапура, который завершился победой Серхио Переса. Шарль Леклер, который стартовал с первого места, финишировал вторым.

Конвертация поулов в победы в исполнении монегаска - старая история, которая успела стать мемом по ходу нынешнего сезона. И это не просто так.

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За свою пятилетнюю карьеру в Формула 1 24-летний пилот Феррари завоевал 18 побед в квалификациях. Однако в гонке он смог победить только в четырех случаях, когда стартовал с поула.

При этом, по информации F1 StatsGuru, главными "клиентами" поулов Леклера являются пилоты Ред Булл. Макс Ферстаппен одержал победу в семи подобных случаях, а Серхио Перес - в трех.

Напомним, что Ферстаппен не сумел досрочно завоевать свой второй чемпионский титул. Однако нидерландец сможет это сделать в Японии, что будет для команды более символично, ведь "быки" используют моторы Хонды.