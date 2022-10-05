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ФИА отложила публикацию итогов расследования по превышения потолка расходов командами Ф1

Федерация все еще не закончила анализ показателей расходов команд в 2021 году.
Вчера, 21:36
ФИА / Getty Images
ФИА / Getty Images
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ФИА отложила до понедельника, 10 октября, свое решение раскрыть, нарушила ли какая-либо команда правила ограничения бюджета, передает Sky Sports.

"Завершение анализа финансовых документов команд Формулы 1 за 2021 год и последующая выдача сертификатов соответствия финансовому регламенту не состоится в среду, 5 октября", - говорится в заявлении.

"Анализ финансовых представлений — это длительный и сложный процесс, который продолжается и будет завершен, чтобы можно было выпустить сертификаты в понедельник, 10 октября".

Напомним, что Феррари и Мерседес обвинили Ред Булл и Астон Мартин в превышении потолка расходов в 2021 году. Под особенный удар попала австрийская команда - ее подозревают в значительном превышении расходов, а потому соперники требуют серьезного наказания для нарушителей.

Новости теперь не ожидаются до тех пор, пока не пройдет Гран-при Японии, где Макс Ферстаппен может завоевать свой второй чемпионский титул.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари мерседес Ред Булл ФИА Астон Мартин
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