ФИА отложила публикацию итогов расследования по превышения потолка расходов командами Ф1

Федерация все еще не закончила анализ показателей расходов команд в 2021 году.

ФИА отложила до понедельника, 10 октября, свое решение раскрыть, нарушила ли какая-либо команда правила ограничения бюджета, передает Sky Sports.

"Завершение анализа финансовых документов команд Формулы 1 за 2021 год и последующая выдача сертификатов соответствия финансовому регламенту не состоится в среду, 5 октября", - говорится в заявлении.

"Анализ финансовых представлений — это длительный и сложный процесс, который продолжается и будет завершен, чтобы можно было выпустить сертификаты в понедельник, 10 октября".

Напомним, что Феррари и Мерседес обвинили Ред Булл и Астон Мартин в превышении потолка расходов в 2021 году. Под особенный удар попала австрийская команда - ее подозревают в значительном превышении расходов, а потому соперники требуют серьезного наказания для нарушителей.

Новости теперь не ожидаются до тех пор, пока не пройдет Гран-при Японии, где Макс Ферстаппен может завоевать свой второй чемпионский титул.