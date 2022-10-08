iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гасли перейдет в Альпин, в Альфа Таури его заменит Де Врис

В пелотоне осталось всего два свободных места.
Сегодня, 15:52
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images
0 0 0

В ночь на субботу, 8 октября, сразу две команды объявили о контрактах с пилотами, которые будут выступать в 2023 году.

Так, согласно официальному сайту Формулы 1, Пьер Гасли подписал многолетний контракт с многострадальным Альпин.

Как заявила французская команда, после таинственного ухода Фернандо Алонсо и отказа Оскара Пиастри, она переключилась именно на Пьера. В Альпин он объединится с Эстебаном Оконом, с которым они знакомы еще с детства.

Читай также: Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым

Практически сразу же стало известно, кто заменит Гасли в кокпите Альфа Таури. Его сменщиком станет удививший всех на Гран-при Италии Ник Де Врис.

В сестринской команде Ред Булл 27-летний нидерландец будет выступать с Юки Цунодой. Контракт подписан на один год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Пьер Гасли Альфа Таури Альпин Ник Де Врис
0 0 0

Статьи по теме

Риккардо: Реальность такова, что я вряд ли буду на стартовой решетке в 2023 году Риккардо: Реальность такова, что я вряд ли буду на стартовой решетке в 2023 году
Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Наставник Боруссии - о матче с Баварией: Нам понадобится проявить смелость Наставник Боруссии - о матче с Баварией: Нам понадобится проявить смелость
Помочь журналистам

Видео

"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем
"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Формула 117:40
Риккардо: Реальность такова, что я вряд ли буду на стартовой решетке в 2023 году
Европа17:29
Наставник Боруссии - о матче с Баварией: Нам понадобится проявить смелость
Украина16:57
"Мы не злорадствуем, просто утром пьем шампанское": реакция украинского футбола на разрушение крымского моста
Бокс16:48
Менеджер Ломаченко рассказал, почему следующим соперником был выбран Ортис
Бокс16:14
Паркер объяснил, почему Фьюри одолеет Джошуа
Формула 115:52
Гасли перейдет в Альпин, в Альфа Таури его заменит Де Врис
Украина15:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина15:20
Ворскла вырвала победу над Черноморцем
Бокс14:54
Климас: Ломаченко готов подраться с Хэйни или Камбососом
Киберспорт14:35
NaVi добыли вторую победу на Last Chance The International 2022 по Dota 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK