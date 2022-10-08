Гасли перейдет в Альпин, в Альфа Таури его заменит Де Врис

В пелотоне осталось всего два свободных места.

В ночь на субботу, 8 октября, сразу две команды объявили о контрактах с пилотами, которые будут выступать в 2023 году.

Так, согласно официальному сайту Формулы 1, Пьер Гасли подписал многолетний контракт с многострадальным Альпин.

BREAKING: Pierre Gasly has signed with @AlpineF1Team on a multi-year contract from 2023 onwards.#F1 pic.twitter.com/1ztddsvspD — Formula 1 (@F1) October 8, 2022

Как заявила французская команда, после таинственного ухода Фернандо Алонсо и отказа Оскара Пиастри, она переключилась именно на Пьера. В Альпин он объединится с Эстебаном Оконом, с которым они знакомы еще с детства.

Читай также: Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым

Практически сразу же стало известно, кто заменит Гасли в кокпите Альфа Таури. Его сменщиком станет удививший всех на Гран-при Италии Ник Де Врис.

В сестринской команде Ред Булл 27-летний нидерландец будет выступать с Юки Цунодой. Контракт подписан на один год.