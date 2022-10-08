Гасли перейдет в Альпин, в Альфа Таури его заменит Де Врис
В ночь на субботу, 8 октября, сразу две команды объявили о контрактах с пилотами, которые будут выступать в 2023 году.
Так, согласно официальному сайту Формулы 1, Пьер Гасли подписал многолетний контракт с многострадальным Альпин.
BREAKING: Pierre Gasly has signed with @AlpineF1Team on a multi-year contract from 2023 onwards.#F1 pic.twitter.com/1ztddsvspD— Formula 1 (@F1) October 8, 2022
Как заявила французская команда, после таинственного ухода Фернандо Алонсо и отказа Оскара Пиастри, она переключилась именно на Пьера. В Альпин он объединится с Эстебаном Оконом, с которым они знакомы еще с детства.
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Практически сразу же стало известно, кто заменит Гасли в кокпите Альфа Таури. Его сменщиком станет удививший всех на Гран-при Италии Ник Де Врис.
BREAKING@nyckdevries joins the grid full-time with @AlphaTauriF1 in 2023!#F1 pic.twitter.com/4lJGJMiC3I— Formula 1 (@F1) October 8, 2022
В сестринской команде Ред Булл 27-летний нидерландец будет выступать с Юки Цунодой. Контракт подписан на один год.