Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым

MAX ON POLE IN SUZUKA! @Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2

