Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым
В субботу, 8 октября, на автодроме Судзука состоялась квалификация Гран-при Японии Формулы 1.
Поул-позицию по итогам заездов завоевал лидирующий в текущем чемпионате в личном зачете пилотов Макс Ферстаппен (1:29.304) из Ред Булл.
MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2— Formula 1 (@F1) October 8, 2022
Вторым в гонке будет стартовать представитель Феррари Шарль Леклер (+0.010). Третий результат в квалификации продемонстрировал его напарник по команде Карлос Сайнс (+0.405).
Стоит отметить, что Ферстаппен еще рискует потерять поул из-за спровоцированного им опасного эпизода в третьем сегменте квалификации. Пилот Ред Булл резко повернул влево, чтобы прогреть резину, и едва не подрезал болид пилота Макларен Ландо Норриса, который уже начал разгон перед быстрым кругом.
Гран-при Японии. Квалификация
Напомним, что гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября, и начнется в 08:00 по киевскому времени.
На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.