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Ферстаппен взял поул Гран-при Японии, Леклер будет стартовать вторым

Вашему вниманию результаты квалификации на автодроме Судзука.
Сегодня, 10:55
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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В субботу, 8 октября, на автодроме Судзука состоялась квалификация Гран-при Японии Формулы 1.

Поул-позицию по итогам заездов завоевал лидирующий в текущем чемпионате в личном зачете пилотов Макс Ферстаппен (1:29.304) из Ред Булл.

Вторым в гонке будет стартовать представитель Феррари Шарль Леклер (+0.010). Третий результат в квалификации продемонстрировал его напарник по команде Карлос Сайнс (+0.405).

Стоит отметить, что Ферстаппен еще рискует потерять поул из-за спровоцированного им опасного эпизода в третьем сегменте квалификации. Пилот Ред Булл резко повернул влево, чтобы прогреть резину, и едва не подрезал болид пилота Макларен Ландо Норриса, который уже начал разгон перед быстрым кругом.

Гран-при Японии. Квалификация

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября, и начнется в 08:00 по киевскому времени.

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Карлос Сайнс Гран-при Японии Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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