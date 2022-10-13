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Стали известны подробности перехода и контракта Гасли в Альпин

Француз получил значительное увеличение зарплаты, а команда была вынуждена заплатить за выкуп контракта гонщика.
Сегодня, 17:28
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images
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Перед Гран-при Японии стало известно, что Пьер Гасли, несмотря на действующий на 2023 год контракт с Альфа Таури, перейдет в Альпин, где заменит уходящего в Астон Мартин Фернандо Алонсо.

Как сообщает Crash.net со ссылкой на Sportune.fr, 26-летний пилот подписал контракт по схеме 2+1, получив при этом зарплату, равную той, что в Альпин получает Фернандо Алонсо, а это примерно 15 миллионов евро в год.

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При этом в Альфа Таури Гасли получает 4-5 миллиона. Однако по действующему контракту его зарплата в 2023 году должна была подняться до 10 миллионов.

К тому же, по информации Sky Sports, Альпин пришлось выложить Ред Булл за пилота 10 миллионов. Напомним, что вместо Пьера в Альфа Таури поедет Ник Де Врис, удививший многих своим единственным выступлением на Гран-при Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Пьер Гасли Альфа Таури Альпин
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