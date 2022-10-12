Женский чемпионат W Series отменил оставшиеся гонки из-за нехватки бюджета - серия может прекратить существование

Неожиданные известия пришли из мира женского автоспорта. Организаторы чемпионата W Series (аналог Формулы 1) объявили о том, что сезон досрочно завершен после семи проведенных гонок из десяти запланированных.

Но и это еще не все. Есть информация, что серия, которая была основана только в 2019 году, может прекратить свое недолгое существование.

Как сообщает Motorsport, это связано с тем, что в конце сентября у организаторов чемпионата сорвалась сделка с неназванным американским инвестором. По словам гендиректора серии, бумаги уже были подписаны, но деньги так и не пришли.

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В итоге из-за нехватки финансов чемпионат было решено завершить, а чемпионкой стала британская гонщица Джейми Чедвик, побеждавшая во всех предыдущих сезонах, кроме 2020 года, когда чемпионат был отменен из-за коронавируса. Чедвик выиграла пять из семи проведенных этапов. Она должна получить призовые в размере 500 тысяч долларов.

При этом сообщается, что руководящие лица серии уверены в проведении чемпионата в следующем году.