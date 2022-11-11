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Алонсо: Постараюсь стать чемпионом мира в 2023 или 2024 году

Испанец не скрывает своего настроя на следующий сезон, который он начнет в новой команде.
Сегодня, 15:28
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В этом году Фернандо Алонсо не досчитался, как он сам считает, 60 очков из-за своих сходов, которые были вызваны проблемами с мотором его болида.

Двукратный чемпион мира уже ждет следующий сезон, когда он покинет Альпин и перейдет в Астон Мартин, чтобы доказать, что с правильной машиной он будет бороться не за 7-8 места.

"Этот год такой, какой он есть", — цитирует Нандо WTF1. "Приятно видеть некоторые улучшения, но я думаю, что Астон Мартин здесь не для того, чтобы финишировать пятым, шестым или четвертым в кубке Конструкторов, а для того, чтобы выиграть чемпионат мира. Это то, что я постараюсь сделать в 2023, 2024 годах".

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Стоит отметить, что на данный момент Астон Мартин занимает седьмое место в кубке Конструкторов, в то время как Альпин ведет борьбу с МакЛарен за четвертую строчку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин Альпин

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