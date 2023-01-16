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Автоспорт

Уильямс на фоне финансовых проблем нашел нового спонсора

Команда понемногу преображается к старту нового сезона.
Сегодня, 10:27
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Знаменитый бренд Gulf Oil намекнул на возвращение в Формулу 1  По информации RacingNews365.com, в ближайшее время будет объявлено о сделке с Уильямс.

Ранее компания выступала в качестве спонсора МакЛарена. На Гран-при Монако 2021 года болиды британской команды были украшены специальной ливреей, отражающей цвета бренда.

Однако партнерство подошло к концу в 2022 году, и теперь Gulf собирается вернуться в Формулу 1 в качестве спонсора Уильямса.

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Бренд намекнул о предстоящем сотрудничестве в своих социальных сетях, поделившись сообщением о "больших новостях из мира Ф1 в ближайшее время".

Напомним, что у Уильямс серьезные проблемы с финансами, так как вместе с Николасом Латифи из команды ушли многие спонсоры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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