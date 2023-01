Уильямс на фоне финансовых проблем нашел нового спонсора

Знаменитый бренд Gulf Oil намекнул на возвращение в Формулу 1 По информации RacingNews365.com, в ближайшее время будет объявлено о сделке с Уильямс.

Ранее компания выступала в качестве спонсора МакЛарена. На Гран-при Монако 2021 года болиды британской команды были украшены специальной ливреей, отражающей цвета бренда.

Однако партнерство подошло к концу в 2022 году, и теперь Gulf собирается вернуться в Формулу 1 в качестве спонсора Уильямса.

Читай также: Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес

Бренд намекнул о предстоящем сотрудничестве в своих социальных сетях, поделившись сообщением о "больших новостях из мира Ф1 в ближайшее время".

Big F1 news coming soon 👀



What are you most looking forward to in the new season?#GulfOil #TogetherWeAreUnstoppable #F1 #FormulaOne #Racing pic.twitter.com/ellwGyi2ZB