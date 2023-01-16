Уильямс на фоне финансовых проблем нашел нового спонсора
Знаменитый бренд Gulf Oil намекнул на возвращение в Формулу 1 По информации RacingNews365.com, в ближайшее время будет объявлено о сделке с Уильямс.
Ранее компания выступала в качестве спонсора МакЛарена. На Гран-при Монако 2021 года болиды британской команды были украшены специальной ливреей, отражающей цвета бренда.
Однако партнерство подошло к концу в 2022 году, и теперь Gulf собирается вернуться в Формулу 1 в качестве спонсора Уильямса.
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Бренд намекнул о предстоящем сотрудничестве в своих социальных сетях, поделившись сообщением о "больших новостях из мира Ф1 в ближайшее время".
Big F1 news coming soon 👀— Gulf Oil International (@GulfOilIntl) January 13, 2023
What are you most looking forward to in the new season?#GulfOil #TogetherWeAreUnstoppable #F1 #FormulaOne #Racing pic.twitter.com/ellwGyi2ZB
Напомним, что у Уильямс серьезные проблемы с финансами, так как вместе с Николасом Латифи из команды ушли многие спонсоры.