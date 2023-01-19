Вольфф: Мерседес не сможет бороться с Ред Булл и Феррари на старте сезона-2023

Смена регламента годом ранее отразилась на расклад сил в пелотоне - многолетний гегемон Формулы 1 Мерседес утратил лидерство, став лишь третьей командой.

Несмотря на то, что во второй части сезона "серебряные стрелы" приблизились к Ред Булл и Феррари, Тото Вольфф не считает, что его коллектив сможет составить им конкуренцию.

"Я думаю, мы осознали, как сильно нас откинула смена регламента. Мы понимаем, в чем наши проблемы и где у нас пробелы в понимании", - цитирует Вольффа Motorsport.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы создать болид, в котором учтены все эти факторы. Но только начав испытания, мы увидим, раскрыли ли мы потенциал, который, как мы верим, всегда был в автомобиле".

"Когда вы отстаете на полсекунды, вам трудно догнать такие великие организации, как Ред Булл и Феррари. Сказав это, мы полны решимости исправить ситуацию. Но нам нужно быть реалистами в наших ожиданиях".

Ранее стало известно, что все три команды сумели повысить мощность своих силовых установок, за счет работы над их надежностью, причем наибольшего прогресса добилась Скудерия.