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Автоспорт

Вольфф: Мерседес не сможет бороться с Ред Булл и Феррари на старте сезона-2023

Руководитель немецкой команды ожидает повторения ситуации первой части прошлогодней кампании.
Вчера, 22:32
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Смена регламента годом ранее отразилась на расклад сил в пелотоне - многолетний гегемон Формулы 1 Мерседес утратил лидерство, став лишь третьей командой.

Несмотря на то, что во второй части сезона "серебряные стрелы" приблизились к Ред Булл и Феррари, Тото Вольфф не считает, что его коллектив сможет составить им конкуренцию.

"Я думаю, мы осознали, как сильно нас откинула смена регламента. Мы понимаем, в чем наши проблемы и где у нас пробелы в понимании", - цитирует Вольффа Motorsport

"Мы усердно работаем над тем, чтобы создать болид, в котором учтены все эти факторы. Но только начав испытания, мы увидим, раскрыли ли мы потенциал, который, как мы верим, всегда был в автомобиле".

"Когда вы отстаете на полсекунды, вам трудно догнать такие великие организации, как Ред Булл и Феррари. Сказав это, мы полны решимости исправить ситуацию. Но нам нужно быть реалистами в наших ожиданиях".

Ранее стало известно, что все три команды сумели повысить мощность своих силовых установок, за счет работы над их надежностью, причем наибольшего прогресса добилась Скудерия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Ред Булл Тото Вольфф

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