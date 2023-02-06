Леклер прокатился на легендарной Феррари F2003 Шумахера и Баррикелло

Тех, кто застал времена праймового Михаэля Шумахера, могут захлестнуть эмоции и воспоминания.

Болид Феррари F2003 помог Михаэлю Шумахеру и Рубенсу Баррикелло на двоих выиграть 8 Гран-при сезона-2003, по итогам которого "Красный Барон" стал 6-кратным чемпионом мира, опередив в личном зачете всего на два очка молодого Кими Райкконена на МакЛарене.

Тогда на болидах Формулы 1 устанавливались двигатели V10, имеющие характерный звук, который ни с чем не спутаешь. И вот уже в 2023 году один трек снова услышал, как звучит этот мотор.

Пилоту Скудерии Шарлю Леклеру выпала возможность сесть за руль чемпионского болида и проехаться по трассе в Абу-Даби. Свой мини-заезд он опубликовал в своих социальных сетях.

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На данный момент неизвестно, как будет выглядеть болид Феррари в следующем сезоне - презентация итальянской команды запланирована на 14 февраля. Там не менее, уже три коллектива уже представили свои ливреи: кто-то фанатов порадовал, а кто-то конкретно разочаровал.