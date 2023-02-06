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Боттас: Лишь в 2021 году признал, что Хэмилтон сильнее меня

Сеансы у психолога помогли Валттери принять то, что ему не победить Льюиса.
Сегодня, 21:03
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон / Getty Images

За пять лет, проведенных в Мерседес, Валттери Боттас несколько раз заявлял о намерениях стать чемпионом мира. Однако финн так ни разу всерьез и не поборолся за титул, постоянно уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону.

В недавнем интервсью финскому изданию Helsingin Sanomat 33-летний пилот рассказал, что в 2021 году он смирился с тем, что ему не победить британца - и для этого ему понадобилась помощь психолога.

"2021 год - сложный период: мое будущее было под вопросом и я не знал, где буду выступать. Было тяжело обратиться за помощью, ведь ты считаешь себя крутым парнем, которому она не нужна, а проблемы решатся, просто взглядом в зеркало. Но профессионал может задать верные вопросы и открыть множество замков".

"Я привык бороться, поэтому мне было трудно принять это. Лишь в свой последний сезон в Мерседесе я признал, что Льюис Хэмилтон сильнее как пилот. Я постоянно думал о том, как победить его и стать чемпионом. Это были достаточно напряженные пять сезонов".

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Напомним, что в 2022 году Валттери Боттас перешел в Альфа Таури, где стал первым номером команды. А его место в Мерседес занял Джордж Расселл, с которым у него в прошлом произошло несколько конфликтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Валттери Боттас

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