Ферстаппен рассказал, кто будет главным конкурентом Ред Булл

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен считает, что главным конкурентом Ред Булл в будущем сезоне станет Мерседес.

Гонщик убежден, что если Мерседес сумеют собрать хорошую машину, у них будут все шансы на чемпионство. Команда постоянно показывает хорошие и стабильные рехультаты.

"Уже в прошлом году, как мне кажется, порой Мерседесу удавалось показывать свой максимум, а порой нет. Так что со своей стороны я мало что могу сказать, мне трудно судить о ситуации. Полагаю, мы все узнаем в этом сезоне.

Если в Мерседесе разобрались во всем и улучшили свою машину так, как и хотели – безусловно, именно они будут нашим главным противником", - приводит слова Макса f1i.

Также пилот считает, что конкуренцию может составить и Феррари, но они слишком нестабильны, а потому никогда не знаешь, чего от них ожидать.