iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен рассказал, кто будет главным конкурентом Ред Булл

И речь совсем не о Феррари.
Сегодня, 18:31
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен считает, что главным конкурентом Ред Булл в будущем сезоне станет Мерседес.

Гонщик убежден, что если Мерседес сумеют собрать хорошую машину, у них будут все шансы на чемпионство. Команда постоянно показывает хорошие и стабильные рехультаты.

"Уже в прошлом году, как мне кажется, порой Мерседесу удавалось показывать свой максимум, а порой нет. Так что со своей стороны я мало что могу сказать, мне трудно судить о ситуации. Полагаю, мы все узнаем в этом сезоне.

Если в Мерседесе разобрались во всем и улучшили свою машину так, как и хотели – безусловно, именно они будут нашим главным противником", - приводит слова Макса f1i.

Также пилот считает, что конкуренцию может составить и Феррари, но они слишком нестабильны, а потому никогда не знаешь, чего от них ожидать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Боттас: Лишь в 2021 году признал, что Хэмилтон сильнее меня Боттас: Лишь в 2021 году признал, что Хэмилтон сильнее меня
Формула 1: Болиды 2023 года. Уильямс разочаровали фанатов Формула 1: Болиды 2023 года. Уильямс разочаровали фанатов
Ферстаппен: Хэмилтон - один из величайших пилотов в истории, он может выиграть 8-й титул Ферстаппен: Хэмилтон - один из величайших пилотов в истории, он может выиграть 8-й титул
Ливерпуль не хочет продлевать контракт с Кейта Ливерпуль не хочет продлевать контракт с Кейта
Помочь журналистам

Видео

Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа21:12
Ливерпуль не хочет продлевать контракт с Кейта
Формула 121:03
Боттас: Лишь в 2021 году признал, что Хэмилтон сильнее меня
Другие страны20:47
Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане
Европа20:32
Реал отправился на клубный ЧМ без Куртуа, зато с Луниным
Европа20:06
Юрист, возглавляющий независимую комиссию по делу Манчестер Сити, болеет за Арсенал
НБА19:38
Финикс хочет забрать у Бруклина Дюранта
Европа19:37
Бундеслига намерена продать права на телетрансляции
НБА19:18
Гонка за звание MVP регулярки: Эмбиид набрал ход, но все еще второй
Футбол18:55
Месси - лучший игрок Южной Америки в 2022 году
Бокс18:55
Стали известны дата боя и имя следующего соперника Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK