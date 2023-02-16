Пиастри поделился ожиданиями от дебютному сезона в Формуле-1

Оскар Пиастри в грядущем сезоне дебютирует в Формуле-1 в составе команды Макларен. В связи с этим новичок поделился, чего ожидает от сезона-2023.

Пиастри - чемпион Формулы-2 и Формулы-3, прошлый сезон он провел в качестве третьего пилота Альпин, а теперь у парня полноценный дебют.

Австралийский пилот заявил, что чувствует себя позитивно и вдохновленно, команда его поддерживает и готова к грядущему сезону.

"Я очень удивился тому, как меня встретила команда. Я спокойно и без спешки смог познакомиться со всем коллективом, что очень хорошо.

Я вдохновлен намеченными нами проектами. Скоро у нас появится новый симулятор, который я с нетерпением жду. А также в этом году мы рассчитываем на новую аэротрубу. В общем, я думаю, что все очень позитивно", – считает Пиастри.

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Также Пиастри рассказал, что он ожидает начала сезона, чтобы наконец погоняться с пилотами, которыми восхищался в детстве.

"Думаю, я получил отличный опыт благодаря совместной работе с Фернандо Алонсо в прошлом году в Альпин. Очевидно, что он один из тех пилотов, за кем я следил с детства. Льюис Хэмилтон тоже среди них.

Будет здорово соревноваться с такими парнями, как они. Но, будучи гонщиком, как только я надену шлем, все вокруг станут для меня просто соперниками. Тем не менее будет классно гоняться с героями детства", - приводит слова пилота GPBlog.