Вольфф объяснил, почему Мерседес вернулся к черному цвету болида

Мерседес неожиданно рано в разгар рабочей недели провел презентацию, где был показан болид 2023 года. W14 E Performance, как его два предка в 2020 и 2021 годах, получил черный цвет.

Руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф объяснил, с чем связан такой выбор оформления ливреи.

"В прошлом году у нас были проблемы с избыточным весом. В этом году мы попытались выяснить, где мы можем выжать каждый лишний грамм", - цитирует Вольффа RaceFans.net.

"История повторяется. Вы увидите, что в болиде есть некоторые элементы из необработанного углерода, а некоторые из них окрашены в матовый черный цвет".

"Конечно, когда мы изменили ливрею в 2020 году, главным движущим фактором была поддержка разнообразия и равенства, которые всегда близки нашему сердцу. В тот момент черный цвет стал частью нашей ДНК, поэтому мы рады вернуться к нему".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми представленными ливреями. Единственной командой, которая еще не провела презентацию, остался Альпин.