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Автоспорт

Трехкратного чемпиона мира оштрафовали на почти миллион долларов за расистские оскорбления Хэмилтона

Суд Бразилии вынес вердикт в деле Нельсона Пике.
Сегодня, 12:30
Нельсон Пике / Getty Images
Нельсон Пике / Getty Images

Согласно с решением бразильского суда, трехкратный чемпион Формулы 1 Нельсон Пике должен выплатить 5 миллионов бразильских реалов (953 050 долларов) в качестве компенсации морального вреда за расистские и гомофобные комментарии в адрес Льюиса Хэмилтона, сообщает Reuters..

В ноябре 2021 года Пике использовал расистское оскорбление в отношении семикратного чемпиона мира, комментируя его аварию на Гран-при Великобритании, в результате которой из гонки выбыл Макс Ферстаппен.

В другом инциденте, который стал известен позже, Пике использовал расистские и гомофобные выражения в адрес британца.

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Обвинения были выдвинуты четырьмя правозащитными группами, включая Национальный альянс ЛГБТ+ Бразилии, который требовал от Пике выплаты 10 миллионов бразильских реалов за предполагаемый моральный ущерб.

В итоге суд обязал Пике выплатить 5 миллионов бразильских реалов, которые пойдут в фонды, способствующие расовому равенству и борьбе с дискриминацией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Нельсон Пике

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