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Алонсо выдал невероятный комплимент Лоренсу Строллу

Испанец сравнил руководителя Астон Мартин с Бриаторе.
Сегодня, 15:05
Лоренс Стролл / Getty Images
Лоренс Стролл / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо расхвалил руководителя команды Лоренса Стролла.

По словам испанца, влияние, которое Стролл оказывает на команду сложно переоценить. Лоренс делает все, чтобы команда прогрессировала и благодаря своей харизме ведет людей за собой.

Алонсо сравнил Стролла с экс-руководителем Феррари Флавио Бриаторе, который также уверенно вел коллектив за собой.

"У него есть свое виденье – что команда должна выиграть уже в ближайшем будущем, чего бы это ни стоило. И всякий раз, когда у него появляется какая-то идея, обычно он добивается успеха в реализации этой идеи.

Флавио также всегда был очень харизматичным человеком, настоящим лидером. И ты должен быть лидером для многих людей. В команде Формулы-1 работает до 700-800 человек, и очень непросто сделать так, чтобы команда всегда следовала за одним лидером, слушала одного человека – особенно когда в ней так много разных характеров и личностей.

Вам нужно что-то, чтобы люди вас слушали и уважали. И я считаю, что в тех командах, что я работал, такими лидерскими качествами обладали только Флавио Бриаторе и Лоренс Стролл", - приводит слова Алонсо Speed Week.

Напомним, что Фернандо Алонсо дважды взял подиум в двух гонках сезона и занимает третью позицию в личном зачете.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Лоренс Стролл

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