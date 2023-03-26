Алонсо выдал невероятный комплимент Лоренсу Строллу

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо расхвалил руководителя команды Лоренса Стролла.

По словам испанца, влияние, которое Стролл оказывает на команду сложно переоценить. Лоренс делает все, чтобы команда прогрессировала и благодаря своей харизме ведет людей за собой.

Алонсо сравнил Стролла с экс-руководителем Феррари Флавио Бриаторе, который также уверенно вел коллектив за собой.

"У него есть свое виденье – что команда должна выиграть уже в ближайшем будущем, чего бы это ни стоило. И всякий раз, когда у него появляется какая-то идея, обычно он добивается успеха в реализации этой идеи.

Флавио также всегда был очень харизматичным человеком, настоящим лидером. И ты должен быть лидером для многих людей. В команде Формулы-1 работает до 700-800 человек, и очень непросто сделать так, чтобы команда всегда следовала за одним лидером, слушала одного человека – особенно когда в ней так много разных характеров и личностей.

Вам нужно что-то, чтобы люди вас слушали и уважали. И я считаю, что в тех командах, что я работал, такими лидерскими качествами обладали только Флавио Бриаторе и Лоренс Стролл", - приводит слова Алонсо Speed Week.

Напомним, что Фернандо Алонсо дважды взял подиум в двух гонках сезона и занимает третью позицию в личном зачете.