"Многие говорили, что это ошибка": Хэмилтон отмечает десятилетие дебюта за Мерседес

Предстоящая гонка в Мельбурне будет очень важной для семикратного чемпиона мира.

В 2013 году Льюис Хэмилтон сменил МакЛарен на Мерседес, о чем вряд ли пожалел, несмотря на то, что по итогам сезона-2012 "серебряные стрелы" заняли лишь пятое место в кубке Конструкторов, в то время, как британцы были третьими.

Но начиная с 2014 года, когда Формула 1 вступила в эру гибридных силовых установок, началась еще одна эра - эра доминации Мерседес, во время которой Хэмилтон выиграл шесть чемпионских титулов, завоевал 82 победы и 77 поулов.

Однако ни один из этих успехов не был гарантирован, когда Льюис решился на этот шаг. В недавнем интервью 38-летний британец вспомнил то, что он чувствовал 10 лет назад.

"Это было похоже на риск? Конечно! Когда вы принимаете решения, вы претерпеваете изменения, и это всегда будет риск", — цитирует Хэма официальный сайт Ф1.

"Но я бы чувствовал, что не живу, если бы не рисковал, не бросал постоянно вызов себе и окружающим. Это было неизбежное направление, в котором я должен был идти, и это казалось правильным. Я хотел чего-то нового".

Хэмилтон в составе МакЛарен, 2012 год / Источник: Getty Images

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"Я пошел с тем, что чувствовал нутром и сердцем. Это привело меня к этой удивительной команде и этому невероятному путешествию, в котором мы сейчас находимся".

Учитывая вышеупомянутый уровень производительности Мерседеса 2012 году, Хэмилтон упомянул о том, что ему говорили о его выборе.

"Многие люди говорили мне, что это неправильно. Я знал, что если бы я не сделал шаг, я бы пожалел об этом. У меня не было никаких вторых мыслей. Хотя я помню, как под Рождество сидел на улице на морозе и смотрел на заснеженные горы, думая: "Черт! Надеюсь, я принял правильное решение".

"У меня был момент размышления, и я подумал: "Мы сделали это, поэтому мы собираемся выложиться на полную". Я сосредоточился на том, чтобы тренироваться как можно лучше и привносить в команду лучшее, что я мог".

"Я также думал о том, как здорово было бы одержать победу в том первом сезоне — то, чего нам удалось добиться (на Гран-при Венгрии)".

Хэмилтон с трофеем за победу на Гран-при Венгрии 2013 года / Источник: Getty Images

В воскресенье, 2 апреля, состоится Гран-при Австралии, который ознаменует десятилетие Льюиса Хэмилтона в Мерседесе. Гонка на Альберт-Парке начнется в 08:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием австралийского этапа.