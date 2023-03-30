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Автоспорт

В Ред Булл сильно обеспокоены надежностью болидов

Есть опасения, что они не выдержат гонку в Альберт Парке.
Сегодня, 16:05
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Инженеры команды Ред Булл обеспокоены надеждностью своих болидов, сообщает AMuS.

На Гран-при Австралии Ред Булл могут оформить рекордный для себя третий дубль подряд, и единственное, что может им помешать - проблемы с болидом.

Напомним, что на Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен стартовал с 15-й позиции из-за технических неполадок на квалификации.

Команда до сих пор не разобралась в причинах поломки, потому есть опасения, что болиды могут не выдержать гонку в Альберт Парке.

Предполагается, что проблема кроется в контроле качества поставщиков некоторых деталей, однако пока команда ничего не может с этим сделать.

Отметим, что в этот уик-энд стартует Гран-при Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Австралии

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