Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация. Ферстаппен выбывает, Перес берет поул

Шарль и Макс будут стартовать с хвоста пелотона.

Сегодня, 18 марта, прошли квалификационные заезды Гран-при Саудовской Аравии, которые не обошлись без небольшой сенсации.

После первой квалификации Юки Цунода, Алекс Албон, Ник де Фрис, Ландо Норрис и Логан Сарджент. Уильямс и Альфа Таури - безоговорчные аусайдеры. Лучшим же стал Макс Ферстаппен.

Вторая квалификация началась с сенсации: болид Макса Ферстаппена неожиданно вышел из строя, предположительно, проблемы с коробкой передач. Потому действуюий чемпион мира начнет Гран-при Саудовской Аравии с 15-й позиции.

Кроме Макса по итогам второй квалификации выбыли Нико Хюлькенберг, Чжоу Гуанью, Кевин Магнуссен и Валттери Боттас.

Главной неожиданностью третьей квалификации стала участие в ней пилота Макларен Оскара Пиастра, который по итогу взял девятую позицию.

Полу-позиции получил пилот Ред Булл Серхио Перес. Для Чеко это второй поул в карьере, но самое интересное то, что первый поул мексиканца был здесь же в Джедде.

За Пересом расположились пилоты Феррари (напомним, что у Леклера штраф в 10 позиций) и снова Фернандо Алонсо.