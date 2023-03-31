Пиастри расписался на своем знаменитом твите об отказе становиться пилотом Альпин

Интересно, после того, как начался сезон-2023, не жалеет ли австралиец о своем решении.

В пятницу, 31 марта, в Мельбурне стартовал третий этап Формулы 1 сезона-2023. На Альберт-Парк прошли две практики предстоящего Гран-при Австралии.

Воскресная гонка станет дебютной для Оскара Пиастри в Ф1 при родных трибунах - 21-летний австралиец проводит свой первый сезон в "королевских гонках". Сейчас он выступает за МакЛарен, однако пилот мог ездить за другую команду.

В прошлом году, когда Фернандо Алонсо внезапно для всех объявил, что в 2023 году перейдет в Астон Мартин, Альпин был вынужден в экстренном порядке объявить, что Пиастри, будучи резервным пилотом и участником молодежной программы, заменит испанца.

Однако, как оказалось, французская команда сделала это без согласования с самим Оскаром, о чем он рассказал в уже ставшим знаменитом твите.

И вот один из фанатов, прибывших на Альберт-парк в пятницу, принес с собой распечатанный твит, а Пиастри с удовольствием на нем оставил свой автограф, сообщает WTF1.

A fan printed out ‘the tweet’ and had Oscar Piastri sign it, absolute genius 😂



📷: u/JackVsTheWorld93 pic.twitter.com/R92589BXhW — WTF1 (@wtf1official) March 31, 2023

К сожалению для Оскара, нынешний сезон складывается для МакЛарена и для него самого явно не так, как на это все рассчитывали. Команда занимает последнее место в Кубке конструкторов, в то время как сам Пиастри в первой гонке был вынужден сойти с дистанции, а во второй финишировал 15-м.