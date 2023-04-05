Перес: Низкое солнце сделало последние круги Гран-при Австралии опасными

Три рестарта из-за красных флагов во время Гран-при Австралии повлияли на то, что гонка закончилась куда позже, чем все себе это представляли.

Длительные перерывы привели к тому, что под конец заезда солнце над Альберт-Парком садилось, что вызвало определенные трудности с видимостью у пилотов, заявил Серхио Перес.

"Не было никакой видимости перед первым поворотом. Это было действительно опасно: во-первых, из-за прогрева шин, а во-вторых, мы ничего не видели. Мы не можем больше гоняться в таких условиях", - цитирует Чеко Autosport.

"Мы ничего не видим. Последние 30 кругов мы были просто пассажирами, у нас не было никакой видимости".

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Серхио Перес был участником одного эпизода, в следствие которого Формула 1 приняла решение внести изменение в правило заезда.