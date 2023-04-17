Хоккенхаймринг хочет вернуться в календарь Формулы-1

Орагнизаторы Гран-при Германии хотели бы вернуться в календарь Формулы-1, пишет GP Today.

Напомним, что Гран-при Германии на автодроме Хоккенхаймринг не проводится с 2019 года, тогда последним победителем стал Макс Ферстаппен.

При этом директор автодрома Йорн Теске заявил, что уже трасса уже ведет переговоры с Формулой-1, и вероятно, возвращение Ауди может поспособствовать возвращению Гран-при.

"Мы с нетерпением ждем продолжения дискуссии о проведение гонок Формулы-1 в Германии. И мы рады, что новую динамику в это обсуждение привнесло скорое появление в Ф-1 команды Ауди. Хотя мы всегда поддерживали связь с Ф-1 и не давали контактам прерываться", - заявил Теске.

Также директор предположил, чтобы избежать финансовых сложностей, Гран-при Германии можно было бы проводить поочередно на Хоккенхаймринге и Нюрнбургринге раз в два года. Хотя если легендерный немецкий автодром откажется, можно чередоваться с любым другим европейским этапом.

Напомним, что ранее стало известно о переговарах Доменикале с организаторами Гран-при Вьетнама и ЮАР.