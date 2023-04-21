Альпин получили три звезды экологической аккредитации
Альпин получила наибольшую экологическую аккредитацию от FIA.
Французская команда стала второй командой Формулы-1 в истории, которая достигла такого статуса. Ранее в 2013 году такую же аккредитация получил Макларен.
Напомним, у FIA есть специальная программа, определяющая воздействие на окружающую среду со стороны компаний, работающих в сфере автоспорта и автомобильной индустрии.
Руководитель команды Отмар Сафнауэр отметил, что это часть стратегии развития команды.
"Мы рады объявить о получении трехзвездочной экологической аккредитации FIA. Это большой шаг вперед в нашей дорожной карте. Сейчас мы работаем над получением аккредитации ISO 14001 для Энстоуна, которая входит в рамки стратегии устойчивого развития Alpine.
Мы с нетерпением ждем новых шагов в этом направлении в ближайшем будущем", - заявил Сафнауэр.
Напомним, ранее Оскар Пиастри расписался на своем твите с отказом переходить в Альпин.