iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альпин получили три звезды экологической аккредитации

Французы стали второй командой Ф-1 с таким статусом.
Вчера, 23:03
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Альпин получила наибольшую экологическую аккредитацию от FIA.

Французская команда стала второй командой Формулы-1 в истории, которая достигла такого статуса. Ранее в 2013 году такую же аккредитация получил Макларен.

Напомним, у FIA есть специальная программа, определяющая воздействие на окружающую среду со стороны компаний, работающих в сфере автоспорта и автомобильной индустрии.

Руководитель команды Отмар Сафнауэр отметил, что это часть стратегии развития команды.

"Мы рады объявить о получении трехзвездочной экологической аккредитации FIA. Это большой шаг вперед в нашей дорожной карте. Сейчас мы работаем над получением аккредитации ISO 14001 для Энстоуна, которая входит в рамки стратегии устойчивого развития Alpine.

Мы с нетерпением ждем новых шагов в этом направлении в ближайшем будущем", - заявил Сафнауэр.

Напомним, ранее Оскар Пиастри расписался на своем твите с отказом переходить в Альпин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Пиастри расписался на своем знаменитом твите об отказе становиться пилотом Альпин Пиастри расписался на своем знаменитом твите об отказе становиться пилотом Альпин
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Саутгемптоном
Европа00:34
Hэвилл: Зинченку лучше разбираться с центрбэками, чем созывать всю команду для разговора
Европа00:09
Арсенал отыгрался на последних минутах в невероятном матче с Саутгемптоном
Вчера, 23:54
Европа23:54
ПСЖ буднично переиграл Анже
Европа23:39
Месси идеальным ассистом помог Мбаппе оформить дубль
Олимпийские виды23:30
Чемпионат Европы по борьбе: Коляденко, Грушина-Акобия и Сова принесли еще три медали
Европа23:11
Зинченко проводит сотый матч в АПЛ
Формула 123:03
Альпин получили три звезды экологической аккредитации
Украина22:40
Ребров рассказал, помогал ли Ротаню в формировании состава на матч против Англии
Украина22:16
Палкин: Мечта Шахтера - однажды снова сыграть в нашем городе Донецке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK