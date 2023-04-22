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Автоспорт

Мерседес вернул Эллисона на должность технического директора

"Серебряные стрелы" провели перестановки в должностях в надеждах спасти не очень удачный сезон.
Сегодня, 10:34
Джеймс Эллисон / Getty Images
Джеймс Эллисон / Getty Images

Один из самых талантливых технических умов Формулы 1 Джеймс Эллисон вернулся к должности технического директора Мерседеса, сообщает официальный сайт Ф1.

Он освободил этот пост 20 месяцев назад, который в итоге занял Майк Эллиотт.

Подобная смена позиций связана с попытками команды исправить курс развития болида после трудного сезона-2022 и такого же старта сезона-2023.

"Серебряные стрелы" избавили машину от ужасного подпрыгивания, но они были слишком консервативны в своих решениях - предельный потенциал болида W14 оказался недостаточно хорош, чтобы снова претендовать на титул.

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В итоге команда решила на старте сезона сменить концепцию развития болида, взяв в качестве примера Ред Булл, лидирующего в чемпионате.

Эллиот же в свою очередь теперь будет более стратегически рассматривать планы Мерседес на будущее, включая следующее изменение правил Ф1 в 2026 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Джеймс Эллисон

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