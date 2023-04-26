Формула 1 увеличила лимит на количество моторов в сезоне-2023

Руководство серии приняло во внимание изменения в формате проведения этапов, в которых присутствует спринтерская гонка.

Во вторник, 25 апреля, состоялось заседание комиссии Формулы 1, во время которого были рассмотрены некоторые вопросы.

Одним из таких стал лимит на количество используемых силовых установок в нынешнем сезоне.

Как сообщает официальный сайт ФИА, комиссия приняла решение увеличить их количество с трех до четырех.

Теперь команды Ф1 будут получать штрафы в том случае, если они превысят лимит на использование четырех двигателей внутреннего сгорания, турбин и модулей MGU-H и MGU-K.

Стоит отметить, что вторые силовые установки уже используют пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также Ландо Норрис из МакЛарена.

Напомним, что ранее Формула 1 также приняла изменения формата гоночного уик-энда со спринтерскими гонками. Все изменения дебютируют уже во время этапа в Азербайджане, который начнется в пятницу, 28 апреля.