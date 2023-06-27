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Автоспорт

Уильямс подготовит специальную ливрею для 800-го Гран-при в Сильверстоуне

Из-за отмены Имолы настоящий юбилей произойдет лишь в Венгрии.
Сегодня, 16:57
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Уильямс готовится отпраздновать свой 800-й Гран-при в истории, сделав специальную ливрею.

Гран-при в Сильверстоуне должно было стать юбилейным для команды из Гроува, однако из-за отмены Имолы, 800-й гонкой для Уильямс станет Гран-при Венгрии.

Отметим, что Уильямс стала третьей командой, которая достигла этой отметки. Ранее более 800 Гран-при провели лишь Феррари и Макларен.

Тем не менее, команда не намерена отказываться от своих первоначальных планов. Для домашнего Гран-при Уильямс приготовят специальную ливрею в честь "британского наследия команды и ее основателя, покойного сэра Фрэнка Уильямса".

А спустя пару недель на действительно юбилейной гонке в Хунгароринге команда использует памятную эмблему.

Напомним, ранее Ред Булл достиг отметки в 100 побед в рамках Формулы-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

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