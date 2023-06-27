Лоренс Стролл: Меня нужно сделать рыцарем за спасение Астон Мартин

Бизнесмен и владелец команды Формулы-1 Лоренс Стролл заявил, что его бы стоило наградить за его достижения.

Под достижениями Стролл имеет в виду спасение Астон Мартин. В 2020 году канадец создал консорциум, который помог выбраться команде из тяжелой финансовой ситуации и превратил Рейсинг Поинт Ф1 в Астон Мартин Ф1.

Также миллиардер вложил в автопроизводителя около 2 млрд долларов, оновил инфраструктуру и построил новый современный завод в Сильверстоуне.

"Меня нужно сделать рыцарем за то, что я сделал. Я спас тысячи рабочих мест и выстроил новую базу команды Формулы-1, куда вложены сотни миллионов.

Инвестиции ошеломляют. И это демонстрирует мою веру в компанию. Никто не вкладывает такие деньги, если не верит в будущее", – цитирует Стролла F1i.

Ранее, напомним, стало известно, как Уильямс планирует отпраздновать свой 800-й Гран-при.