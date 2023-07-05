iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула 1 представила календарь на сезон 2024 года

Чемпионат будет состоять из 24 Гран-при и начнется 2 марта.
Вчера, 22:50
Формула 1 утвердила календарь на сезон-2024 / Getty Images
Формула 1 утвердила календарь на сезон-2024 / Getty Images

Формула 1 утвердила календарь на сезон 2024 года, в ходе которого планирую провести 24 Гран-при.

Начнется чемпионат 2 марта, когда должна состояться гонка Гран-при Бахрейна, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби 8 декабря.

Гонки первых двух этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии в связи с Рамаданом пройдут в субботу, а не традиционно в воскресенье, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Календарь Формулы 1 сезона-2024:

  1. Гран-при Бахрейна - 29 февраля-2 марта
  2. Гран-при Саудовской Аравии - 7-9 марта
  3. Гран-при Австралии - 22-24 марта
  4. Гран-при Японии - 5-7 апреля
  5. Гран-при Китая - 19-21 апреля
  6. Гран-при Майами - 3-5 мая
  7. Гран-при Эмилии-Романьи - 17-19 мая
  8. Гран-при Монако - 24-26 мая
  9. Гран-при Канады - 7-9 июня
  10. Гран-при Испании - 21-23 июня
  11. Гран-при Австрии - 28-30 июня
  12. Гран-при Великобритании - 5-7 июля
  13. Гран-при Венгрии - 19-21 июля
  14. Гран-при Бельгии - 26-28 июля
  15. Гран-при Нидерландов - 23-25 августа
  16. Гран-при Италии - 30 августа-1 сентября
  17. Гран-при Азербайджана - 13-15 сентября
  18. Гран-при Сингапура - 20-22 сентября
  19. Гран-при США - 18-20 октября
  20. Гран-при Мексики - 25-27 октября
  21. Гран-при Бразилии - 1-3 ноября
  22. Гран-при Лас-Вегаса - 21-23 ноября
  23. Гран-при Катара - 29 ноября-1 декабря
  24. Гран-при Абу-Даби - 6-8 декабря

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Формулы 1 сезона 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расписание календарь Гран-при Бахрейна Гран-при Абу-Даби Гран-при Саудовской Аравии

Статьи по теме

Динамо Киев: "бело-синие" разгромили Динамо Бухарест Динамо Киев: "бело-синие" разгромили Динамо Бухарест
Уимблдон-2023 (ATP): Черундоло и Тиафу прошли в следующий раунд Уимблдон-2023 (ATP): Черундоло и Тиафу прошли в следующий раунд
Уимблдон-2023 (WTA): Cвьонтек прошла испанку, Костюк справилась с восьмой ракеткой мира Уимблдон-2023 (WTA): Cвьонтек прошла испанку, Костюк справилась с восьмой ракеткой мира
Украина без шансов была разгромлена Испанией, не сумев выйти в финал Евро-2023 Украина без шансов была разгромлена Испанией, не сумев выйти в финал Евро-2023
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Украина без шансов была разгромлена Испанией, не сумев выйти в финал Евро-2023
Европа23:28
Бенфика объявила о возвращении Ди Марии
Формула 122:50
Формула 1 представила календарь на сезон 2024 года
Другие страны22:48
Интер Майами нацелился на экс-хавбека сборной Аргентины
Европа22:14
Манчестер Юнайтед попытается подписать вратаря сборной Турции
Бокс21:57
Бокс: расписание боев
Бокс21:55
Бой Выхриста в андеркарде поединка Спенс - Кроуфорд не состоится
Европа21:50
Украина U-21 - Испания U-21: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023
Бокс21:49
Украинский боксер попал под обстрел на Херсонщине
Украина21:27
Трансферы УПЛ: Оболонь вернула украинского футболиста из-за границы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK