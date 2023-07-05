Формула 1 представила календарь на сезон 2024 года

Чемпионат будет состоять из 24 Гран-при и начнется 2 марта.

Формула 1 утвердила календарь на сезон 2024 года, в ходе которого планирую провести 24 Гран-при.

Начнется чемпионат 2 марта, когда должна состояться гонка Гран-при Бахрейна, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби 8 декабря.

Гонки первых двух этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии в связи с Рамаданом пройдут в субботу, а не традиционно в воскресенье, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Календарь Формулы 1 сезона-2024:

Гран-при Бахрейна - 29 февраля-2 марта Гран-при Саудовской Аравии - 7-9 марта Гран-при Австралии - 22-24 марта Гран-при Японии - 5-7 апреля Гран-при Китая - 19-21 апреля Гран-при Майами - 3-5 мая Гран-при Эмилии-Романьи - 17-19 мая Гран-при Монако - 24-26 мая Гран-при Канады - 7-9 июня Гран-при Испании - 21-23 июня Гран-при Австрии - 28-30 июня Гран-при Великобритании - 5-7 июля Гран-при Венгрии - 19-21 июля Гран-при Бельгии - 26-28 июля Гран-при Нидерландов - 23-25 августа Гран-при Италии - 30 августа-1 сентября Гран-при Азербайджана - 13-15 сентября Гран-при Сингапура - 20-22 сентября Гран-при США - 18-20 октября Гран-при Мексики - 25-27 октября Гран-при Бразилии - 1-3 ноября Гран-при Лас-Вегаса - 21-23 ноября Гран-при Катара - 29 ноября-1 декабря Гран-при Абу-Даби - 6-8 декабря

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Формулы 1 сезона 2023 года.