Формула 1 представила календарь на сезон 2024 года
Чемпионат будет состоять из 24 Гран-при и начнется 2 марта.
Формула 1 утвердила календарь на сезон 2024 года, в ходе которого планирую провести 24 Гран-при.
Начнется чемпионат 2 марта, когда должна состояться гонка Гран-при Бахрейна, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби 8 декабря.
Гонки первых двух этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии в связи с Рамаданом пройдут в субботу, а не традиционно в воскресенье, сообщает официальный сайт Формулы 1.
Календарь Формулы 1 сезона-2024:
- Гран-при Бахрейна - 29 февраля-2 марта
- Гран-при Саудовской Аравии - 7-9 марта
- Гран-при Австралии - 22-24 марта
- Гран-при Японии - 5-7 апреля
- Гран-при Китая - 19-21 апреля
- Гран-при Майами - 3-5 мая
- Гран-при Эмилии-Романьи - 17-19 мая
- Гран-при Монако - 24-26 мая
- Гран-при Канады - 7-9 июня
- Гран-при Испании - 21-23 июня
- Гран-при Австрии - 28-30 июня
- Гран-при Великобритании - 5-7 июля
- Гран-при Венгрии - 19-21 июля
- Гран-при Бельгии - 26-28 июля
- Гран-при Нидерландов - 23-25 августа
- Гран-при Италии - 30 августа-1 сентября
- Гран-при Азербайджана - 13-15 сентября
- Гран-при Сингапура - 20-22 сентября
- Гран-при США - 18-20 октября
- Гран-при Мексики - 25-27 октября
- Гран-при Бразилии - 1-3 ноября
- Гран-при Лас-Вегаса - 21-23 ноября
- Гран-при Катара - 29 ноября-1 декабря
- Гран-при Абу-Даби - 6-8 декабря
#F1 - 2024 FIA Formula 1 Calendar Announced📅— FIA (@fia) July 5, 2023
Full story: https://t.co/3NH9V31eiY pic.twitter.com/pcOhEtw7TI
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Формулы 1 сезона 2023 года.