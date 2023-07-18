Три команды Формулы 1 могли превысить потолок расходов в 2022 году

Кто-то может повторить прошлогоднюю судьбу Ред Булл, на который, однако, наказание никак не подействовало.

Сейчас ФИА работает над финансовыми отчетами за сезон 2022 года, которые были переданы ей командами. Федерация расширила свой анализ расходов, пытаясь искоренить любые хитрые обходные пути.

По информации Motorsport, существуют серьезные подозрения, что три из десяти команд пелотона нарушили лимит расходов в прошлом сезоне. Названия коллективов остаются неизвестными.

Напомним, что в прошлом году ФИА пришлось вмешаться и наложить санкции на Ред Булл за перерасход средств в 2021 году.

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Однако решение оштрафовать австрийскую команду на 7 миллионов долларов и сократить время работы в аэродинамической трубе на 10% вызвало некоторые разногласия - конкуренты посчитали такое наказание слишком легким, что лишь было подтверждено первой частью сезона-2023.

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