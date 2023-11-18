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Хорнер - о квалификации: Такой результат мы ожидали

В Ред Булл не удивлены скоростью соперников.
Сегодня, 12:13
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Глава Ред Булл заявил, что победа Феррари в квалификации не стала для них сюрпризом.

Напомним, что квалификацию Гран-при Лас-Вегаса выиграл Шарль Леклер, а его партнером Карлос Сайнс занял вторую строчку.

Кристиан Хорнер ожидает очень интересную гонку, а результаты Феррари на квалификации были для Ред Булл предсказуемыми.

"На дистанции одного круга Феррари здесь очень быстра. Учитывая характеристики их болида, они просто жестче работают с шинами и быстрее их прогревают. Честно говоря, такой результат мы и ожидали. Шарль молодец, он отлично выступил. И завтра нас ждет интересная гонка.

Оценивая шансы Ферстаппена быстро выйти в лидеры, думаю, здесь все немного иначе, но обгоны на этой трассе определенно возможны. Думаю, гонка будет интересной", - рассказал Хорнер Sky Sports.

С результатами и расписанием Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Гран-при Лас-Вегаса

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