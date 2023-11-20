Окон рассказал, что помогло ему подняться с 16-го на 4-е место в Лас-Вегасе

Все дело в шлеме (на самом деле нет).

Эстебан Окон рассказал, что помогло ему провести впечатляющую гонку на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, пилот Альпин стартовал с 16-го места, а в итоге сумел заверешить гонку в топ-5.

Гонщик отшутился, что ему помогла целительная сила шлема Дэдпула. А на самом деле команде удалось довести работу с шинами до идеала, да и трасса способствовала обгонам.

"Потрясающее ощущение, я снова чувствую себя живым. После квалификации мы оказались подбитыми, однако помогла целительная сила шлема Дэдпула – действительно безумная гонка. Нам удалось избежать деградации и гранулирования шин, которые были у всех остальных, и прорваться с 16-го места на четвертое. Просто потрясающе.

Мы никогда не прекращали верить и понимали, что можем очень сильно провести уик-энд – это касалось и результата, и настройки машины. Мы были очень сильны в плане работы с покрышками. К сожалению, все видели, что случилось в квалификации с Максом – мы могли квалифицироваться очень высоко.

Трасса способствует обгонам, поэтому мы могли использовать свою скорость на прямых, что мы и делали. Команда выдающимся образом выступила в квалификации и гонке, мы можем собой гордиться", - цитирует Окона RacingNews365.

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