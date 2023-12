Формула 1 выдала альтернативные награды по итогам сезона-2023

Прошел уже месяц с момента окончания сезона Формулы 1 2023 года.

Пилоты и команды получили свои награды, которые они заработали своими выступлениями. Теперь же Ф1 решила отметить нестандартные события сезона, раздав альтернативные награды. Все победители были объявлены на официальном сайте серии.

После неудачного опыта в Ред Булл и года отсутствия Албон вернулся в Ф1, оказавшись в Уильямс. Второй сезон в британской команде получился особенно успешным: он заработал 27 из 28 очков, что позволило Уильямс занять седьмое место в Кубке конструкторов.

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз также заявил, что рассмотрит возможность построения команды вокруг Албона, высоко оценив его лидерские качества.

В 2023 году пилот Альпин семь(!) раз сходил с дистанции по ходу Гран-при. Другими словами, Эстебан не смог финишировать в чуть менее трети гонок в этом году. И в некоторых из них он боролся за очки.

Стоит отдельно отметить Гран-при Сингапура, где Окон шел шестым, но был вынужден преждевременно завершить заезд из-за проблем с коробкой передач. Причем произошло это в его 27-й день рождения.

Знаменитый ринганонсер UFC Брюс Баффер был приглашен, чтобы представить парад пилотов в Лас-Вегасе. Во время представления Серхио Переса произошел неловкий момент - Чеко оказался прямо перед Баффером, хотя его там не должно было быть.

Перес и Баффер смотрели друг другу в глаза, что было забавно.

Во время Гран-при Испании Джордж Расселл сообщил команде, что, вероятно, начался дождь.

Но вскоре ему сказали, что никто больше не говорил о дожде. В итоге оказалось, что на визоре у британца были капли не дождя, а его собственного пота.

В этом году было много специальных ливрей, но лучшей Формула 1 назвала именно ливрею Альфа Ромео, которую команда представила на этапе в Монце.

Спустя четыре года после их первого сезона в Формуле-1, видео "Воссоединение новичков" с Ландо Норрисом, Джорджем Расселлом и Алексом Албоном было просто отличным развлечением.

Троица шутила и смеялась над некоторыми памятными моментами своего прошлого.

Никогда еще о календаре Формулы 1 не говорили так много. Но Валттери Боттас своим новым увлечением исправил ситуацию.

Финский гонщик привлек внимание, решившись позировать обнаженным для календаря 2024 года. Первая партия была очень быстро распродана, а Валттери в итоге собрал 150 тысяч евро для Movember.

Макс Ферстаппен за один год переписал на себя примерно два десятка рекордов Формулы 1.

Он выиграл десять Гран-при подряд, превзойдя достижение Себастьяна Феттеля, а также стал первым гонщиком, проехавшим в статусе лидера гонки более 1000 кругов.

Но, возможно, то, что лучше всего иллюстрирует его доминирование в этом году, это его рекордный процент побед (86,4%). Макс побил рекорд 71-летней давности, ранее принадлежавший Альберто Аскари.

Оскар Пиастри провел достаточно успешный дебютный сезон в "королевских гонках". Но одним из самых памятных моментов стала его реакция на падение пилота реактивного ранца.

Выражение лица австралийца не один раз появлялось во всевозможных мемах.

