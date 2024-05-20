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Лилль - Ницца 2:2: обзор матча и результат игры 19.05.2024

Теперь коллективу Паулу Фонсеки придется проходить квалификацию турнира.
Сегодня, 00:04
Лилль - Ницца / Getty Images
Лилль - Ницца / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, на Стад Пьер-Моруа в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сошлись Лилль и Ницца.

Если гости уже точно квалифицировались в Лигу Европы и ни на что другое не рассчитывали, то хозяева поля вели борьбу с Брестом за прямую путевку в Лигу чемпионов.

На старте поединка Ницца вышла вперед за счет гола Гаэтана Лаборда, однако после перерыва Гакон Арнар Гаральдссон восстановил паритет. 

За 16 минут до конца основного времени Бенжамен Андре вывел "догов" вперед, что очень устраивало команду Паулу Фонсеки. Но уже в добавленное время Джордан Лотомба сравнял счет и лишил Лилль третьего места чемпионата Франции.

Так как в параллельном матче Брест разгромил Тулузу (3:0), Лилль опустился на четвертое место, которое позволит ему выступить лишь в квалификации Лиги чемпионов.

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Статистика матча Лилль - Ницца 34-го тура Лиги 1

Лилль - Ницца 2:2
Голы: Гаральдссон, 55, Андре, 74 - Лаборд, 10, Лотомба, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 1.12
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 9 - 9

Лилль: Манноне - Диаките, Йоро, Александру, Исмаили - Бенталеб, Андре, Жегрова (Кавалейру, 90), Гомес (Кабелла, 72), Гаральдссон (Гудмундссон, 72) - Дэвид.

Ницца: Булка - Менди, Ромарио, Тодибо (Траоре, 75) - Луше, Будауи, Тюрам, Бога (Шо, 75) - Лаборд (Бальде, 85), Гессан (Моффи, 64), Клод-Морис (Лотомба, 64).

Предупреждения: Гаральдссон, Александру, Андре - Тюрам, Булка.

Удаление: Жегрова, 90+8 (Лилль, прямая красная карточка).

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