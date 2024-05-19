Вильярреал - Реал 4:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 19.05.2024

Команды порадовали большим количеством голов болельщиков, но не своих тренеров.

В воскресенье, 19 мая, состоялся матч 37-го тура испанской Ла Лиги, в котором Вильярреал и Реал сыграли вничью 4:4.

На перерыв команды уходили при огромном преимуществе команды Андрея Лунина: на голы Арды Гюлера, Хоселу и Лукаса Васкеса "желтая субмарина" ответила лишь результативным ударом в исполнении Александера Серлота.

Однако во втором тайме норвежский форвард еще трижды поразил ворота украинского голкипера, оформив покер и принеся своей команде ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Вильярреал - Реал в тридцать седьмом туре Ла Лиги:

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Вильярреал - Реал 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 - Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Васкес, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.98 - 1.16

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 7 - 6

Фолы: 15 - 12

Угловые: 3 - 3

Вильярреал: Йоргенсен - Москера, Байи, Куэнка (Альбиоль, 46), А. Морено (Терратс, 80) - Ахомаш (Траоре, 46), Комесанья, Парехо (Коклен, 46), Гедеш - Х. Морено (Капу, 73), Серлот.

Реал: Лунин - Васкес, Милитао (Начо, 60), Рюдигер, Гарсия - Вальверде (Камавинга, 60), Себальос, Модрич (Мартин, 82) - Гюлер, Хоселу, Диас (Родриго, 68).

Предупреждения: Морено, Траоре - Камавинга, Себальос.

Источник: MEGOGO

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