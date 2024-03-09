Директор по развитию пилотов Мерседес перейдет в Феррари

Директор по развитию пилотов Мерседес Жером Д'Амброзио сменит место работы.

Как сообщает RacingNews365, Д'Амброзио последует за Льюисом Хэмилтоном в Феррари. Стоит отметить, что 38-летний бельгиец присоединился к "серебряным стрелам" лишь год назад.

На двух Гран-при прошлого сезона Д'Амброзио подменял Тото Вольффа в роли руководителя команды. Бельгиец рассматривался в будущем в качестве замены австрийца.

До этапа карьеры в Мерседес Жером работал руководителем команды Вентури из Формулы Е.

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Напомним, что Жером Д'Амброзио выступал в Формуле 1 в 2011 году в составе команды Marussia Virgin Racing. На Гран-при Италии-2012 он заменил Романа Грожана за рулем болида Лотус.

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