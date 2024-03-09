iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Директор по развитию пилотов Мерседес перейдет в Феррари

Скудерия продолжает переманивать людей у конкурента.
Сегодня, 19:48
Жером Д’Амброзио и Фредерик Вассер / Getty Images
Жером Д’Амброзио и Фредерик Вассер / Getty Images

Директор по развитию пилотов Мерседес Жером Д'Амброзио сменит место работы.

Как сообщает RacingNews365, Д'Амброзио последует за Льюисом Хэмилтоном в Феррари. Стоит отметить, что 38-летний бельгиец присоединился к "серебряным стрелам" лишь год назад.

На двух Гран-при прошлого сезона Д'Амброзио подменял Тото Вольффа в роли руководителя команды. Бельгиец рассматривался в будущем в качестве замены австрийца.

До этапа карьеры в Мерседес Жером работал руководителем команды Вентури из Формулы Е.

Читай также: "Сайнс - аппендицит 2:0": пилот Феррари с отцом воссоздали семейное фото

Напомним, что Жером Д'Амброзио выступал в Формуле 1 в 2011 году в составе команды Marussia Virgin Racing. На Гран-при Италии-2012 он заменил Романа Грожана за рулем болида Лотус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Жером Д`Амброзио

Статьи по теме

Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1 Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на восьмом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на восьмом этапе Кубка мира
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон22:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на восьмом этапе Кубка мира
Биатлон22:43
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
Биатлон22:39
Украина финишировала седьмой в женской эстафете Кубка мира, победу завоевала Норвегия
Европа22:20
Защитник Баварии повредил передние зубы во время столкновения с игроком Майнца
Формула 122:12
Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1
Формула 121:59
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 121:56
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Европа21:53
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Формула 121:50
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Европа21:47
Боруссия Д в меньшинстве удержала победу над Вердером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK