В ФИА обратились по поводу суперлицензии для Антонелли

Все больше шансов на скорый дебют юниора.

В ФИА подтвердили, что получили запрос на досрочную суперлицензию для Андреа Кими Антонелли, пишет GPblog.

Отметим, что получит суперлицензию можно только с 18 лет, а юниору Мерседеса исполнится 18 лишь в августе.

Предполагается, что запрос сделал Уильямс. Ряд журналистов сообщили, что Антонелли может дебютировать за британскую команду уже на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет через две недели. Итальянец должен заменить Логана Сарджента.

Напомним, что Антонелли стал чемпионом немецкий и итальянской Формул-4, а в этом году дебютировал в Формуле-2 в обход предыдщей серии.

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