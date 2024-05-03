iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

В ФИА обратились по поводу суперлицензии для Антонелли

Все больше шансов на скорый дебют юниора.
Вчера, 23:15
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

В ФИА подтвердили, что получили запрос на досрочную суперлицензию для Андреа Кими Антонелли, пишет GPblog.

Отметим, что получит суперлицензию можно только с 18 лет, а юниору Мерседеса исполнится 18 лишь в августе.

Предполагается, что запрос сделал Уильямс. Ряд журналистов сообщили, что Антонелли может дебютировать за британскую команду уже на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет через две недели. Итальянец должен заменить Логана Сарджента.

Напомним, что Антонелли стал чемпионом немецкий и итальянской Формул-4, а в этом году дебютировал в Формуле-2 в обход предыдщей серии.

С расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ESL Pro League Season 19: FURIA обыграла BNE, Heroic уступили BIG ESL Pro League Season 19: FURIA обыграла BNE, Heroic уступили BIG
Барселона хочет отдать в аренду своего талантливого игрока только в испанский клуб Барселона хочет отдать в аренду своего талантливого игрока только в испанский клуб
Джон Джонс назвал условие, при котором он освободит чемпионский пояс Джон Джонс назвал условие, при котором он освободит чемпионский пояс
Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:49
Киберспорт23:49
ESL Pro League Season 19: FURIA обыграла BNE, Heroic уступили BIG
Европа23:30
Барселона хочет отдать в аренду своего талантливого игрока только в испанский клуб
Формула 123:15
В ФИА обратились по поводу суперлицензии для Антонелли
ММА22:50
Джон Джонс назвал условие, при котором он освободит чемпионский пояс
Европа22:34
Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне
22:30
Кубок Украины по футзалу: Aurora разгромила Кардинал-Ровно в спорном поединке, Хит с Ураганом завтра доиграют свой матч
Европа22:20
В Барселоне опасаются, что лидер Баварии продлит контракт с клубом
Европа22:07
Рэтклифф назвал позорными состояние Олд Траффорд и Каррингтона
Европа и мир21:53
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина обыграла в заключительном туре Литву
НБА21:44
Лейкерс уволили тренера после вылета в первом раунде плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK