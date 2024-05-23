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Автоспорт

Семья Шумахера выиграла суд у журнала, опубликовавшего фейковое интервью с гонщиком

Это станет примером для всех, кто захочет прославиться за счет "Красного барона".
Вчера, 21:22
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Семья легендарного Михаэля Шумахера выиграла судебный иск против немецкого журнала Die Aktuelle, который опубликовал фейковое интервью с семикратным чемпионом мира Формулы-1, сообщает Motorsport.

По информации источника, в результате судебного разбирательства журнал должен выплатить семье 200 тысяч евро в качестве компенсации.

Весной 2023 года Die Aktuelle опубликовал интервью с "Красным бароном", подписав его заголовком "Михаэль Шумахер: первое интервью". Затем оказалось, что оно целиком было сгенерировано искусственным интеллектом.

Вскоре главный редактор журнала Анне Хоффманн была уволена, но семья Шумахера не остановилась и подала судебный иск.

Напомним, что после инцидента на горнолыжном курорте, который произошел в конце 2013 года, семья Михаэля Шумахера держит в строжайшем секрете состояние здоровья великого гонщика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

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