Окон определился, в какой команде хочет продолжить карьеру

Пилот Альпин Эстебан Окон определился со своим будущим местом работы, утверждает F1-Insider.

Напомним, что француз покинет Альпин по окончании сезона и станет свободным агентом. Однако Эстебан уже сейчас решил побороться за место в Заубере.

В будущей заводской команде Ауди уже есть один пилот на сезон-2025 - это Нико Хюлькенберг, а в напарники ему хотят подписать Карлоса Сайнса.

Однако сейчас испанец склоняется к однолетнему соглашению с Уильямс, чтобы иметь возможность попасть в Мерседес или Ред Булл, когда там освободиться место.

Конкуренцию Окону, вероятней всего, составит Юки Цунода, чье время в системе РБ подходит к концу. Также стоит отметить, что нынешние пилоты Заубера Боттас и Гуаньюй, вероятно, покинут Хинвиль также по окончании сезона.

Ранее также сообщалось, что Чеко Перес продолжил контракт с Ред Булл.

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