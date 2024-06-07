Уменьшение размеров, увеличение мощности: чего ждать от болидов Формулы-1 2026 года?

ISPORT рассказывает о том, какие изменения стоит ожидать в технических характеристиках машин.

Недавно ФИА обнародовала технический регламент Формулы-1, который будет использоваться, начиная с 2026 года.

И пока он еще не был ратифицирован Всемирным автоспортивным советом, на официальном сайте "королевы автоспорта" разобрали главные особенности болидов нового поколения.

Силовые установки будут обеспечивать большую мощность

В то время как мощность гибридного двигателя упадет с 550-560 кВт до 400 кВт, мощность батареи значительно вырастет со 120 кВт до 350 кВт – увеличение электрической мощности почти на 300%.

Количество энергии, которую можно рекуперировать во время фазы торможения, удвоится и составит 8,5 МДж на круг.

Новые правила привели к принятию обязательств со стороны существующих поставщиков Феррари, Мерседес и Рено, одновременно побуждая Хонду вернуться и поощряя приход Ауди и Форд, который вошел в партнерство с Red Bull Powertrains.

Болиды станут легче и меньше

В стремлении создать более маневренную гоночную машину максимальная колесная база была уменьшена на 200 мм до 3400 мм, а ширина уменьшена на 100 мм до 1900 мм.

Вес также был снижен: минимальный вес автомобилей 2026 года составит 768 кг, что на 30 кг меньше, чем у их аналогов 2022 года.

ФИА также заявила, что прижимная сила будет снижена на 30%, а сопротивление – на 55%.

Размер 18-дюймовых колес Pirelli, представленный в 2022 году, останется, однако ширина передних шин 2026 года была уменьшена на 25 мм, а задних — на 30 мм по сравнению с болидами предыдущего поколения.

Источник: ФИА

На подходе новые аэроинновации

ФИА заявила, что машины 2026 года будут переключаться между двумя конфигурациями: либо для минимизации расхода топлива, либо для максимизации эффективности прохождения поворотов.

Будут представлены совершенно новые системы активной аэродинамики, включающие подвижные передние и задние антикрылья.

Это позволит увеличить скорость прохождения поворотов при одном развернутом угле крыла. Меньшее сопротивление и большая скорость по прямой будут возможны при раскрытии второго угла.

Эту новую систему можно использовать в зонах, подобных тем, которые используются для нынешней системы помощи при обгоне ДРС.

Стремление к большей безопасности

ФИА пересмотрела правила конструкции лобового удара, введя двухступенчатую конструкцию носовой части, чтобы снизить риск отслоения при первом ударе.

Правила бокового столкновения также стали более строгими, а защита вокруг пилота и зоны топливных элементов была улучшена.

Источник: ФИА

Использование экологически чистого топлива — ключевой фокус правил 2026 года

Хотя нынешние силовые установки Формулы-1 уже являются самыми эффективными в мире, к 2030 году Ф1 и ФИА хотят достичь чистого нулевого уровня выбросов углерода. Поэтому силовые установки 2026 года будут работать на полностью экологически чистом топливе.

В 2026 году на энергоблоках будет более широко использоваться электроэнергия со сдвигом в сторону распределения 50% электрической и 50% тепловой энергии.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона Формулы-1 2024 года.

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