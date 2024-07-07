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Пилоты Формулы-1 вместе с фанатами радовались выходу Англии в полуфинал Евро-2024

Толпа англичан сначала следила за квалификацией будущего Гран-при, а после - за матчем "Трех львов" на турнире.
Сегодня, 09:56
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл / Getty Images

В субботу, 6 июля, состоялись два важных события для англичан.

Сначала в Сильверстоуне прошла квалификация Гран-при Великобритании, победу в которой завоевал пилот Мерседес Джордж Расселл.

Причем следующие два места заняли также британские гонщики: рядом с Расселлом будет стартовать его напарник по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Ландо Норрис из МакЛарен.

А вскоре после квалификации стартовал четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024, в котором сборная Англии в серии пенальти обыграла сборную Швейцарии, тем самым завоевав место в полуфинале.

За этим событием следили Хэмилтон и Расселл с фанатами, которые не покинули трек в Сильверстоуне.

И после того, как Трент Александер-Арнольд реализовал решающий пенальти, все англичане "взорвались" овациями. Затем зазвучала знакомая песня "It's coming home".

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Напомним, что Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, 7 июля. Старт заезда запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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