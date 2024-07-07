Пилоты Формулы-1 вместе с фанатами радовались выходу Англии в полуфинал Евро-2024
В субботу, 6 июля, состоялись два важных события для англичан.
Сначала в Сильверстоуне прошла квалификация Гран-при Великобритании, победу в которой завоевал пилот Мерседес Джордж Расселл.
Причем следующие два места заняли также британские гонщики: рядом с Расселлом будет стартовать его напарник по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Ландо Норрис из МакЛарен.
А вскоре после квалификации стартовал четвертьфинальный матч чемпионата Европы-2024, в котором сборная Англии в серии пенальти обыграла сборную Швейцарии, тем самым завоевав место в полуфинале.
За этим событием следили Хэмилтон и Расселл с фанатами, которые не покинули трек в Сильверстоуне.
И после того, как Трент Александер-Арнольд реализовал решающий пенальти, все англичане "взорвались" овациями. Затем зазвучала знакомая песня "It's coming home".
Читай также: ПСЖ помог гонщику Формулы-1 в создании дизайна шлема для Гран-при Великобритании
Напомним, что Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, 7 июля. Старт заезда запланирован на 17:00 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!