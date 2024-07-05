ПСЖ помог гонщику Формулы-1 в создании дизайна шлема для Гран-при Великобритании

В пятницу, 5 июля, стартовал двенадцатый этап Формулы-1 сезона-2024, который проходит в Великобритании.

А днем ранее в Лондоне состоялась презентация новой выездной формы ПСЖ. По этому случаю был приглашен пилот Альпин Пьер Гасли, который и стал главной звездой презентации.

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Но на этом сотрудничество французского клуба и французского гонщика не завершилось. Парижане в социальных сетях опубликовали фотографии Гасли, одетого в новую домашнюю форму футбольного коллектива.

При этом Гасли держал в руках шлем, дизайн которого исполнен в цветах ПСЖ. В этом шлеме Пьер проведет этап в Сильверстоуне.

"Для меня большая честь сотрудничать с ПСЖ, который является моей любимой командой с детства. В эти выходные я буду носить этот специальный шлем ПСЖ на Гран-при Великобритании, демонстрируя их новые выездные цвета на предстоящий сезон".

"Я люблю футбол и так рад, что мы придумали этот коллаборацию, чтобы объединить оба моих любимых мира!", - сказал Гасли.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Великобритании.

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